Αγρίνιο - Πολεοδομικό Σχέδιο: Αντιδράσεις για τις Χρήσεις Γης – Στη θέση τους τα πρατήρια, ζητούν οι βενζινοπώλεις

Σαφείς χρήσεις γης ζητούν όλοι στο Πολεοδομικό Σχέδιο στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ η Ένωση Βενζινοπωλών επιμένει να διατηρηθούν όλα τα πρατήρια στη θέση τους.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Το υπό κατάρτιση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου είναι κρίσιμης σημασίας καθώς θα αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, καθορίζοντας μεταξύ άλλων τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, αλλά και τους κανόνες προστασίας για το ευαίσθητο περιβαλλοντικά οικοσύστημα της Τριχωνίδας και της Λυσιμαχείας.

Μπορεί η κουβέντα συνήθως να περιστρέφεται γύρω από την Τριχωνίδα και τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, με δεδομένο ότι εκεί υπάρχουν περιβαλλοντικά ζητήματα και προφανώς θα υπάρξουν κάμποσες απαγορεύσεις ως προς τις χρήσεις γης – εξάλλου παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκπονεί την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη- ωστόσο και στην πόλη του Αγρινίου υπάρχουν αρκετές προσκλήσεις και προβλήματα, που έχει δημιουργήσει το ισχύον σήμερα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της πόλης, που αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε το 2013.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας όχλησης στο Αγρίνιο (πρατήρια καυσίμων, φούρνοι, συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία) προβλέπεται να μετεγκατασταθούν 12 χρόνια μετά την τελευταία αναθεώρηση του ΓΠΣ Αγρινίου. Και αυτό γιατί είναι εγκατεστημένες σε σημεία που δεν προβλέπονται λόγω δραστηριότητας, έκτασης κλπ. Σήμερα όντας πια στο 2025, η 12ετία έχει παρέλθει από το 2013 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το ΓΠΣ Αγρινίου και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για τις επιχειρήσεις αυτές, τις οποίες μάλιστα το ΓΠΣ της έβαλε κατά κάποιο τρόπο στον… «πάγο», απαγορεύοντας τα χρόνια που μεσολάβησαν τον εκσυγχρονισμό τους όταν αυτός συνεπάγεται και αύξηση του κτιριακού όγκου ή επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή ανέγερση νέων.

Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς των επαγγελματικών κλάδων που θίγονται ζητούν με το νέο Πολεοδομικό οι επιχειρήσεις ουσιαστικά να «νομιμοποιηθούν» και να παραμείνουν στο χώρο που βρίσκονται σήμερα, καθώς εξάλλου όταν εγκαταστάθηκαν εκεί, εγκαταστάθηκαν νόμιμα και με όλες τις απαιτούμενες άδειες.

Κατέθεσαν συντεταγμένες (!) οι βενζινοπώλες

Ήδη στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διεξάγεται και μέσω της σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος η Ένωσης Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας ζητά κάτι τέτοιο, υπογραμμίζοντας σε σχόλιό της για το ισχύον σήμερα ΓΠΣ και την αναθεώρησή του από το 2013 πως πρόκειται για «υγείες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τοπική οικονομία και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τόπου μας» και πως «δεν πρέπει να ζητηθεί να σταματήσουν τη λειτουργία τους».

Μάλιστα η Ένωση Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας στην πρόταση που έχει κάνει στοπλαίσιο της διαβούλευσης κατέθεσε και συντεταγμένες. Τις συντεταγμένες 68 συνολικά πρατηρίων καυσίμων στην περιοχή και την υπόλοιπη Αιτωλοακαρνανία που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα με τις χρήσεις γης. Πρόκειται για πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν στο κέντρο και σε διάφορες γειτονιές του Αγρίνιο, αλλά και πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται εκτός Αγρινίου σε διάφορες κοινότητες του Δήμου.

«Η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση και χρήσεις γης που θα καθοριστούν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δραστηριότητα του πρατηρίου παροχής καυσίμων ή αν δεν επιτρέπεται θα πρέπει τουλάχιστον υφιστάμενες δραστηριότητες να έχουν την δυνατότητα να διατηρούν τη λειτουργία τους» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση Βενζινοπωλών στην πρόταση που έχει καταθέσει.

Συγκεκριμένα από την Ένωση Βενζινοπωλών «προτείνεται η συμπλήρωση της δραστηριότητας των πρατηρίων βενζίνης, καθώς και νομίμως υφιστάμενα κτίρια, εγκαταστάσεις και προϋπάρχουσες σήμερα χρήσεις και δραστηριότητες, που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται για λόγους υγιεινής και χρήσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας».

Η παρούσα Δημοτική Αρχή Αγρινίου έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το ισχύον Πολεοδομικό Σχέδιο του Αγρίνιο –εξάλλου είναι κάτι που το είχε εισηγηθεί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή επί των ημερών της οποίας έγινε η αναθεώρηση του ΓΠΣ- και είναι θετική στο να δοθεί λύση στο πρόβλημα και για τα βενζινάδικα και για άλλες επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας όχλησης με το να δοθούν στους μελετητές του πολεοδομικού σχεδιασμού οι ανάλογες κατευθύνσεις. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να προκαταλάβει, όσο είναι υπό κατάρτιση ο σχεδιασμός, αν η όποια λύση στο τέλος εφαρμοστεί θα αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν με μετεγκατάσταση ή αν θα υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές για ειδικούς λόγους.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»