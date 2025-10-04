Αγρίνιο 04 Οκτ 2025 | 13:00 social-twitter-6 social-facebook-1 social-linkedin-3 social-pinterest-1 mail print Αγρίνιο: Πωλείται αυτοκίνητο social-twitter-6 social-facebook-1 social-linkedin-3 social-pinterest-1 mail print Πωλείται αυτοκίνητο μάρκας KIA SportageΤο αυτοκίνητο είναι σε άριστη κατάσταση, χρώμα μαύρο, μοντέλο του 2017, 1.600 κυβικά, βενζίνη με 105.000 χλμ.Πληροφορίες στο τηλ 6972394303 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η Δόξα Καινουργίου την περίοδο 1970-71 στο γήπεδο του Παναιτωλικού - Μία συλλεκτική φωτογραφία Φωτογραφία της Δόξας Καινουργίου την περίοδο 1970-1971 στο γήπεδο του Παναιτωλικού με αντίπαλο τον Ακαρνάν Αγρινίου 04 Οκτ 2025 Ετικέτες: αυτοκινητο, πώληση Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας; ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΣοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρεςΙουλία Καλλιμάνη: «Δεν θέλω να μου ρίχνουν λουλούδια στο πρόσωπο»Αγρίνιο: Πωλείται αυτοκίνητοΤο Θέρμο θέλει κάτι να «χτίσει» με τη λίγη και δυνατή νεολαίαΤραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 61χρονος σε κρουαζιερόπλοιο προερχόμενο από την Τουρκία ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Σάββατο 04-10-2025 | Αρ. φύλ. 6121ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ Ελλάδα Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 61χρονος σε κρουαζιερόπλοιο προερχόμενο από την Τουρκία Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Πώς έγινε η τραγωδία Βόλος: Αγριογούρουνα «κόβουν» βόλτα στο κέντρο της πόλης Τραγωδία στην Αργυρούπολη: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή