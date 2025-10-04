Αγρίνιο: Πωλείται αυτοκίνητο

Αγρίνιο: Πωλείται αυτοκίνητο

Πωλείται αυτοκίνητο μάρκας KIA Sportage

Το αυτοκίνητο είναι σε άριστη κατάσταση, χρώμα μαύρο, μοντέλο του 2017, 1.600 κυβικά, βενζίνη με 105.000 χλμ.

Πληροφορίες στο τηλ 6972394303

04 Οκτ 2025

Ετικέτες: αυτοκινητο, πώληση

