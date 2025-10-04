Αγρίνιο: Πωλείται αυτοκίνητο

Η Δόξα Καινουργίου την περίοδο 1970-71 στο γήπεδο του Παναιτωλικού - Μία συλλεκτική φωτογραφία

Φωτογραφία της Δόξας Καινουργίου την περίοδο 1970-1971 στο γήπεδο του Παναιτωλικού με αντίπαλο τον Ακαρνάν Αγρινίου