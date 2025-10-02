Αγρίνιο: «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα» από την Εφηβική Ομάδα Gue 29 στο Καλλιτεχνοχώρι
Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 8:30 μ.μ. — Χώρος: Καλλιτεχνοχώρι, Κακαβιά 29, Αγρίνιο
Είσοδος ελεύθερη • Περιορισμένες θέσεις — σειρά προτεραιότητας στην είσοδο • Καταλληλότητα: 12+
Η σκηνική ανάγνωση είναι δουλειά της εφηβικής ομάδας Gue 29 και προσεγγίζει με ευαισθησία ένα θέμα που αγγίζει μικρούς και μεγάλους: πώς ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού αναζητά την αλήθεια, βρίσκει θάρρος μέσα στον φόβο και μαθαίνει να εμπιστεύεται ξανά.
Ο Κρίστοφερ Μπουν βρίσκει τον σκύλο της γειτόνισσάς του νεκρό και από εκεί ξεκινά μια πορεία προσωπικής ωρίμανσης, όπου η λογική συναντά το συναίσθημα και το σκοτάδι δίνει χώρο στο φως.
Η Gue 29 φωτίζει ζητήματα αλήθειας και ψεύδους, φόβου και θάρρους, διαφορετικότητας και αποδοχής, καθώς και την οικογενειακή εμπιστοσύνη και πώς χτίζεται ξανά — με τη συνοδεία μιας χειροποίητης μακέτας–μικρογραφίας πόλης μπροστά από τη σκηνή (Αγγελική Μπίρκου) που καθρεφτίζει τον χαρτογραφημένο κόσμο του Κρίστοφερ.
Στη σκηνή συνεργούν: Δημήτρης Λούκας, Αγγελική Μπίρκου, Οδυσσέας Γκούβας, Γεωργία Μηλιώνη, Κωνσταντίνα Καγιά, Γιώργος Παπαλάμπρος
Σκηνοθετική καθοδήγηση & μουσική επιμέλεια: Τσιρώνη Μαίρη
Live κιθάρα επί σκηνής: Γιώργος Παπαλάμπρος
Φωτισμοί: Παναγιώτης Αυγέρης
Μακέτα–μικρογραφία πόλης (χαρτόνι και φελιζόλ): Αγγελική Μπίρκου
Πληροφορίες – Επικοινωνία: 2641100087 • 6945077314 •
Facebook: https://www.facebook.com/kallitexnoxwriMaryTsironi
