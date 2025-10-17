Αγρίνιο: Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή για 12ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος»

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στο Αγρίνιο για την ασφαλή διεξαγωγή του 12ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος»,

Η απόφαση που υπογράφει ο αστυνομικός διευθυντής Ακαρνανίας Δημήτρης Γαλαζούλας προβλέπει: τη σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ή την εκτροπή αυτής μέσω

παρακαμπτηρίων οδών, επί των ενταύθα δημοτικών οδών: Μοίραρχου Σπ. Τόντου – ανώνυμη

οδός όπισθεν Αστυνομικού Μεγάρου Ακαρνανίας – Δημάδη - Αγίου Γεωργίου – Ευτυχίας Καλύβα

– Γοργοποτάμου – Ανδρέα Παναγοπούλου - Παπαστράτου (στα σημεία που δεν είναι

πεζοδρομημένη)- Ελ. Βενιζέλου - Ηρ. Πολυτεχνείου – Δαγκλή – Δεληγιώργη – Καλλέργη και στα

δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, την Κυριακή 19.10.2025, από ώρα 17.45 ́ έως ώρα 19.15...».

Στην απόφαση σημειώνεται ότι τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 5209/2025 (Α-100) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε λεπτομέρειες για τη διοργάνωση σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Συνείδηση» ΕΔΩ

*Κεντρική φωτογραφία από την περσινή διοργάνωση