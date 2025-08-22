Αγρίνιο: Πλήθος πιστών στη δέηση για την Παναγία Προυσιώτισσα στο Πλατανάκι

Μεγάλη προσέλευση πιστών στο Αγρίνιο στη δέηση για την Παναγία Προυσιώτισσα στο Πλατανάκι των Εργατικών Κατοικιών Αγίας Βαρβάρας.

Με κατάνυξη αλλά και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου τελέστηκε την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, στο εικονοστάσι των Εργατικών Κατοικιών Αγίας Βαρβάρας «Το Πλατανάκι», η απογευματινή δέηση προς τιμήν της Παναγίας της Προυσιώτισσας.

Η παρουσία των κατοίκων ήταν εντυπωσιακή, με μικρούς και μεγάλους να δίνουν το παρών και να ενώνουν τις προσευχές τους σε μια ζεστή και πνευματική ατμόσφαιρα.

Στην ακολουθία παρέστησαν και οι τρεις ιερείς της Αγίας Βαρβάρας, μεταξύ των οποίων και ο παλαιός ιερέας Χριστόφορος Μουτάφης, ο οποίος συγκίνησε με την παρουσία του. Στο πλαίσιο της τελετής πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία και αγιασμός.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ευχές και χαμόγελα, αφήνοντας σε όλους αίσθημα πνευματικής ανάτασης και ενότητας. Δείτε φωτογραφίες: