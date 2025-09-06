Αγρίνιο: Πλήθος κόσμου στην ειρηνική συγκέντρωση για τα Τέμπη

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα Σάββατο 6.9.25 στην πλατεία στο Αγρίνιο, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση συμπίπτει με την ημέρα των δηλώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεγονός που αυτόματα τη μετουσιώνει σε επικοινωνιακό, κοινωνικό και πολιτικό αντίβαρο στις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα την ίδια ώρα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ζητώντας για ακόμα μία φορά δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Το κάλεσμα της κ. Καρυστιανού ήρθε με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, την περασμένη εβδομάδα.

Μετά την συγκέντρωση στην πλατεία πραγματοποιήθηκε πορεία από την πλατεία Δημοκρατίας προς το κέντρο της πόλης.