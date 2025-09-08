Αγρίνιο: Πλησιάζει το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα»

Αγρίνιο: Πλησιάζει το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα»

Πλησιάζει στο Αγρίνιο η ημέρα διεξαγωγής του 7ου τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», ενός μοναδικού αθλητικού διήμερου στο ΔΑΚ Αγρινίου.

 

Το πρόγραμμα των αγώνων ανακοινώθηκε με έξι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά στο ΔΑΚ Αγρινίου.

Στο 7ο τουρνουά αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα" που διοργανώνει ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με τον Α.Ο. Αγρινίου θα συμμετέχουν ο Κόροιβος Αμαλιάδας, ο Πρωτέας Βούλας, οι Vikos Φalcons και η Δόξα Λευκάδας, ενώ θα αγωνιστούν ακόμα οι ομάδες U14 του Α.Ο. Αγρινίου, και του Κρόνου Αγρινίου .

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης" στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
17:00 VICOS ΦALCONS - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
19:00 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
14:30 Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ U14 - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ U14
17:00 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ.

Μετά τη λήξη του μικρού και του μεγάλου τελικού θα γίνουν οι απονομές.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πανηγυρίζει το ιστορικό Μοναστήρι της Τατάρνας - Από τον 12ο αιώνα έως σήμερα

Πανηγυρίζει το ιστορικό Μοναστήρι της Τατάρνας - Από τον 12ο αιώνα έως σήμερα

Πανηγυρίζει το Μοναστήρι της Τατάρνας στην Ευρυτανία, μία μονή με μακραίωνη ιστορία από τον 12ο αιώνα μέχρι σήμερα

08 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, Μαργαρίτα Σαπλαούρα, τουρνουά

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;