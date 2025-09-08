Αγρίνιο: Πλησιάζει το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα»

Πλησιάζει στο Αγρίνιο η ημέρα διεξαγωγής του 7ου τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», ενός μοναδικού αθλητικού διήμερου στο ΔΑΚ Αγρινίου.

Το πρόγραμμα των αγώνων ανακοινώθηκε με έξι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά στο ΔΑΚ Αγρινίου.

Στο 7ο τουρνουά αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα" που διοργανώνει ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με τον Α.Ο. Αγρινίου θα συμμετέχουν ο Κόροιβος Αμαλιάδας, ο Πρωτέας Βούλας, οι Vikos Φalcons και η Δόξα Λευκάδας, ενώ θα αγωνιστούν ακόμα οι ομάδες U14 του Α.Ο. Αγρινίου, και του Κρόνου Αγρινίου .

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης" στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

17:00 VICOS ΦALCONS - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

19:00 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

14:30 Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ U14 - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ U14

17:00 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ.

Μετά τη λήξη του μικρού και του μεγάλου τελικού θα γίνουν οι απονομές.