Αγρίνιο: Πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο – Γρήγορη η παρέμβαση

Συγκεκριμένα ο κ. Αναστασίου με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει την κατάσταση ως έχει. Δείτε την ανάρτησή του. “Τρεις και πλέον ώρες πολύ δυνατής βροχής είχαν σαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλά προβλήματα στην κοινότητα μας, πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο. Η άμεση ενημέρωση και η γρήγορη επέμβαση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγρινίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τις ΔΕΥΑ έφεραν προς το παρόν τα καλύτερα αποτελέσματα”.