Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αγρίνιο

Αγρίνιο: Πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο – Γρήγορη η παρέμβαση

Δημ. Αναστασίου: "Η άμεση ενημέρωση και η γρήγορη επέμβαση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγρινίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τις ΔΕΥΑ έφεραν προς το παρόν τα καλύτερα αποτελέσματα"

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Από την κακοκαιρία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 08.11.25 πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο! Η γρήγορη όμως παρέμβαση των αρμόδιων έφεραν προς το παρόν τα καλύτερα αποτελέσματα όπως αναφέρει και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καλυβίων Δημήτρης Αναστασίου.

Συγκεκριμένα ο κ. Αναστασίου με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει την κατάσταση ως έχει. Δείτε την ανάρτησή του. “Τρεις και πλέον ώρες πολύ δυνατής βροχής είχαν σαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλά προβλήματα στην κοινότητα μας, πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο. Η άμεση ενημέρωση και η γρήγορη επέμβαση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγρινίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τις ΔΕΥΑ έφεραν προς το παρόν τα καλύτερα αποτελέσματα”.

Πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο - Γρήγορη η παρέμβαση Πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο - Γρήγορη η παρέμβαση Πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο - Γρήγορη η παρέμβαση Πλημμύρισαν σπίτια αποθήκες και ένα μεγάλο μέρος του κάμπου σε Καλύβια και Πλάτανο - Γρήγορη η παρέμβαση

 

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.