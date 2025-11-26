Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
Αγρίνιο: Πλημμύρες από υπερχείλιση ρέματος στο Ζευγαράκι – Άμεση επέμβαση του Δήμου

Πλημμύρες σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (26.11.25) στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου. Μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Επιτόπου έσπευσαν ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μίμμης Σκορδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιάννης Βασίλειου και ο Πρόεδρος Ζευγαρακίου, Θόδωρος Παπαδόπουλος, οι οποίοι συντόνισαν τις εργασίες αποκατάστασης.

Δείτε φωτογραφίες:

