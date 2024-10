Αγρίνιο - Photopolis: Απόλυτα επιτυχημένο το Φεστιβάλ Φωτογραφίας

Το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Αγρινίου Photopolis 2024 έκλεισε με εντυπωσιακή συμμετοχή και εξαιρετικά θετικές εντυπώσεις, επικεντρώνοντας φέτος την προσοχή του σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας: το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Οι διοργανωτές και οι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να αναδείξουν, μέσα από τη δύναμη της φωτογραφίας, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ εκτέθηκαν 300 φωτογραφίες 86 φωτογράφων από 27 χώρες, που αποτύπωσαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, και τις δράσεις για την προστασία του πλανήτη.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εξαιρετική. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έδωσαν το παρών, συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις και εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον του πλανήτη μέσα από τις εκθέσεις. Η ευαισθητοποίηση που προκάλεσε η τέχνη σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία του κόσμου ανέδειξε το Photopolis 2024 ως έναν σημαντικό κόμβο διαλόγου και προβληματισμού γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η θεματική επιλογή του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής δεν ήταν απλώς επίκαιρη, αλλά και εξαιρετικά καίρια για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Το φεστιβάλ πέτυχε τον στόχο του να εμπνεύσει την αλλαγή και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτά τα καυτά ζητήματα, αναδεικνύοντας τη φωτογραφία ως ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής αλλαγής.

Επιπλέον, η επιτυχημένη αυτή διοργάνωση ανέβασε τον πήχη για μελλοντικές εκδηλώσεις, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της τέχνης με τα παγκόσμια προβλήματα και φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για συλλογική δράση. Το Photopolis 2024 άφησε ένα θετικό πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα εγκαίνια

Έλληνες και ξένοι καλεσμένοι φωτογράφοι παρέστησαν στα εγκαίνια το διήμερο 28 και 29 Σεπτεμβρίου και έτυχαν φιλοξενίας από τους υπεύθυνους του φεστιβάλ και την καλλιτεχνική διευθύντρια κ. Ελένη Μουζακίτη. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Lucie Foundation (usa) Hossein Farmani, η σύζυγός του Apple Farmani, ο Jesper Thomsen (Δανία), η Karin Fajersson (Νορβηγία),

η Adrien Jozan (Ουγγαρία), η Κατερίνα Καλογεράκη (Αγγλία), η Λίλα Ζώτου (Νορβηγία), η Ελίζα

Ταμουρίδου (Αγγλία) και από την Ελλάδα ο Σπύρος Ζερβουδάκης, ο Ορέστης Σεφέρογλου, η

Έφη Χαλιορή, ο Γρηγόρης Δίγκας, ο Αλέξανδρος Ζαφειρίδης, ο Νίκος Ευστρατίου, η Φανή

Βόικου, η Ιφιγένεια Σάκκου και ο Σωτήρης Κουσουλός.

Οι εκθέσεις φιλοξενήθηκαν στην Παλιά Δημοτική Αγορά, στην αίθουσα τέχνης Χρήστου Καπράλου, στο Παπαστράτειο Μέγαρο, στο χώρο της ΚΟΙΝΣΕΠ «Ταξιδεύουσα» και στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου.

Το φεστιβάλ για πρώτη φορά συνεργάστηκε με το Αμερικανικό ίδρυμα Lucie Foundation, το οποίο παραχώρησε την έκθεση ” Beyond The Air We Breathe, Addressing Climate Change” την οποία επιμελήθηκε ο πρόεδρος του Lucie Foundation, Hossein Farmani.

Ο Hossein Farmani στα εγκαίνια μίλησε για την φωτογραφία και την ανάδειξη μέσω αυτής των καυτών προβλημάτων της Ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Τη βραδιά των εγκαινίων έγινε η βράβευση των τριών καλύτερων φωτογραφιών του διαγωνισμού «Περιβαλλοντικές Ανησυχίες» που εκτέθηκαν μαζί με τις 12 φιναλίστ του διαγωνισμού στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΣΑ. Το πρώτο βραβείο έλαβε ο Νικόλαος Ευστρατίου, ο

οποίος ταξίδεψε από την Πάρο για να το παραλάβει, το δεύτερο βραβείο η Ewa Laskowska

(Πολωνία) και το τρίτο η Ελένη Σαϊτανίδη.

Την δεύτερη ημέρα των εγκαινίων (Κυριακή πρωί) έγινε ξενάγηση – περιήγηση των καλεσμένων φωτογράφων, σε όλες τις εκθέσεις ξεκινώντας από το Παπαστράτειο Μέγαρο, όπου ο Πρόεδρος

της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου κύριος Ανδρέας Μπρέσιακας υποδέχθηκε τους

καλεσμένους.

Ο Hossein Farmani μίλησε εκεί για τα επιτεύγματα του ιδρύματος Lucie και μετέφερε άγνωστες πληροφορίες από τα πολιτιστικά δρώμενα, όπως για την φωτογραφική παρέμβαση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, όπου συναντήθηκαν πριν λίγες ημέρες 193 ηγέτες κρατών, με κυρίαρχο θέμα, πέρα από την προσπάθεια για ειρήνη στα πολεμικά μέτωπα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Δεσπόζουσα θέση στο κτήριο του Ο.Η.Ε. είχαν οι φωτογραφίες του ιδρύματος Lucie Foundation που αναδεικνύουν το θέμα.

Tο απόγευμα της ίδιας ημέρας ερασιτέχνες φωτογράφοι της περιοχής μας έλαβαν κριτική και σχόλια στα Portfolio reviews, στα οποία συμμετείχαν, από τους φωτογράφους: Σπύρο Ζερβουδάκη, Κατερίνα Καλογεράκη και Ορέστη Σεφέρογλου.

Την ίδια μέρα ακολούθησε παρουσίαση του φωτογραφικού έργου από την Κατερίνα

Καλογεράκη και τον Σπύρο Ζερβουδάκη.

Η Κατερίνα Καλογεράκη μιλώντας για την φωτογραφική της εργασία “Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς, Συνηθισμένοι άνθρωποι" ανέφερε μεταξύ άλλων ότι συνάντησε εκατοντάδες πρόσφυγες σε κέντρα παραμονής προσφύγων στην Αγγλία και επί δύο χρόνια, ασχολήθηκε μαζί τους. Έξι μήνες χρειάστηκε για να γνωριστεί με τον καθένα και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη

τους, ώστε να κοιτάξουν κατάματα τον φωτογραφικό της φακό.

Αμέσως μετά παρουσίασε ο Σπύρος Ζερβουδάκης την εξαιρετική εργασία του με τίτλο: «Terra Incognita». Πρόβαλε στην οθόνη τις φωτογραφίες του από ερημικά και εγκαταλειμμένα κυρίως

τοπία και αναφέρθηκε στην προετοιμασία και τον τρόπο λήψης των εικόνων του.

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου οι κάτοικοι του Αγρινίου είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν μια πολύ καλή μουσική βραδιά από νέους αλλά ταλαντούχους μουσικούς της περιοχής στον

καταπληκτικό χώρο του Μουσείου Καπράλου.

Η καταιγίδα «Κασσάνδρα» η οποία έπληξε την περιοχή το διήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου ήταν η αφορμή να ακυρωθούν τόσο η προγραμματισμένη Φωτοβόλτα στις Εκβολές του Αχελώου, όσο

και το dj party που θα γινόταν με δίσκους βινυλίου στο χώρο της έκθεσης στο Παπαστράτειο

Μέγαρο.

Εκτός από το εκτυπωμένο 32σέλιδο πρόγραμμα εκτυπώθηκε και πολυτελής κατάλογος 140 σελίδων, με τις φωτογραφίες όλων των συμμετεχόντων.

Το φεστιβάλ έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αγρινίου, έχει την συμπαράσταση του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, ενώ συμμετείχε με ευγενική χορηγία η Fujifilm

Hellas.

Οι εκθέσεις στο Μουσείο Καπράλου και στην κεντρική πλατεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι 18 Οκτωβρίου, ενώ στο Παπαστράτειο Μέγαρο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα είναι

ανοιχτή για τα σχολεία της περιοχής.