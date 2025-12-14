Αγρίνιο: Πέθανε ο «Άρχοντας» της παράδοσης Χρήστος Γερούκης – Ο δημοτικός τραγουδιστής έφυγε σε ηλικία 79 ετών

Θλίψη σκόρπισε στο Αγρίνιο και ευρύτερα στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς έφυγε από τη ζωή ο δημοτικός τραγουδιστής, Χρήστος Γερούκης, γνωστός και ως «Άρχοντας».

Ο Χρήστος Γερούκης, ένας από τους πιο αγαπητούς εκπροσώπους του δημοτικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στην μουσική παράδοση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπολαΐτας Αγρινίου. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 π.μ.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν η σύζυγος, οι κόρες, τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Ο Χρήστος Γερούκης υπήρξε μια αυθεντική μορφή της δημοτικής μουσικής, συνδέοντας το όνομά του με γλέντια, πανηγύρια και στιγμές που σημάδεψαν γενιές, κερδίζοντας επάξια το προσωνύμιο «Άρχοντας».