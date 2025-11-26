Αγρίνιο – «Πέθανε Αγάπη Μου»: Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στην οθόνη του «Άνεσις»

Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον έρχονται στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο, με τη δυνατή δραματική ταινία «Πέθανε Αγάπη Μου», ένα ατμοσφαιρικό πορτρέτο ψυχολογικής κατάρρευσης.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η Γκρέις, που την υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς, και ο Τζάκσον (Ρόμπερτ Πάτινσον) είναι ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι, που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην

εξοχή.

Η Γκρέις προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της.

Μία ταινία για την πολυπλοκότητα της αγάπης και το πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες από τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Lynne Ramsay

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : LaKeith Stanfield, Gabrielle Rose, Nick Nolte, Sissy Spacek, Robert Pattinson, Jennifer Lawrence

Δείτε το τρέιλερ:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα: