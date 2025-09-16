Αγρίνιο: Πέταξε τον καναπέ με το κάλυμμά του… Κύριος!

Δεν το μεταφέρουμε ως κάτι πρωτοφανές, ως τη σπουδαία είδηση… Όμως αυτό που έκανε ο τύπος στους κάδους απορριμμάτων, που βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Μακρή και Χαριλάου Τρικούπη στο Αγρίνιο ξεχωρίζει…

Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα... γαϊδούρια που έχουν κατά καιρούς πετάξει τα παλιά τους έπιπλα στο δρόμο, γιατί ο τύπος πέταξε τον καναπέ που δεν χρειάζονταν πλέον, μαζί με το κάλυμμά του. Σετ!

Βέβαια τα συνεργεία του Δήμου πέρασαν και μάζεψαν τα άχρηστα έπιπλα του εν λόγω τύπου και απελευθέρωσαν το χώρο καθώς στο συγκεκριμένο σημείο το πεζοδρόμιο είναι αρκετά στενό, λόγω και τη ύπαρξης των κάδων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη μεριά για τους πεζούς.