Αγρίνιο: Πένθος στην οικογένεια του Β. Ξανθόπουλου - «Έφυγε» από τη ζωή πεθερά του

Πένθος στην οικογένεια του προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλου καθώς «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της συζύγου του.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος από τους πλέον έμπειρους προπονητές της Αιτωλοκαρνανίας. Έχει δουλέψει σε Παναιτωλικό, Παναχαϊκή, Π.Α.Σ. Γιάννινα και φέτος βρίσκεται στο «τιμόνι» της Α.Ε. Μεσολογγίου.

Tη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο προπονητής στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλευρό του στέκεται η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου. «Με βαθιά θλίψη εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του προπονητή μας Βασίλη Ξανθόπουλου, για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας Ευθυμίας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η οικογένεια της ΑΕ Μεσολογγίου στέκεται δίπλα του», υπογραμμίζεται σε σχετική ανάρτηση.