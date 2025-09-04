Αγρίνιο: Παρουσιάστηκαν τα τμήματα του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης - Τι είπε ο κ. Δαμασκηνός για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Συνολικά 10 με 12 τμήματα για ενήλικες και παιδιά θα λειτουργήσουν σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι υπό το Ίδρυμα Πολιτισμού της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Από τον Δεκέμβριο ξεκινά και το επετειακό πρόγραμμα της Μητρόπολης για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Στο πλαίσιο της έναρξης της λειτουργίας των τμημάτων του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας «Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός» και των δράσεων που θα γίνουν για την συμπλήρωση των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, τόσο στο Μεσολόγγι όσο και στο Αγρίνιο, αλλά και με αφορμή την παρουσίαση του Ιδρύματος, έπειτα από δύο χρόνια λειτουργίας του, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Χρήστος Ζήσης, υπό την παρουσία εκπαιδευτικών που πλαισιώνουν τις δράσεις του Ιδρύματος, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης (4.9.25) σε γνωστό ξενοδοχείο του Αγρινίου.

Νέα τμήματα και δημιουργικό εργαστήρι για ΑμεΑ

Φέτος θα λειτουργήσουν και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού!

Μέχρι και τώρα, στα δύο χρόνια λειτουργίας του (τον πρώτο χρόνο ξεκίνησε ως τομέας πολιτισμού και τον δεύτερο συστάθηκε το Ίδρυμα Πολιτισμού), λειτουργούσαν μόνο 4 τμήματα, αυτό της χορωδίας, του θεατρικού, της χορευτικής ομάδας και της φιλαναγνωσίας, ενώ φέτος εντάσσονται σ' αυτά τα τμήματα και παιδικά τμήματα.

Καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα θα διδάξουν παιδιά, εφήβους και ενήλικες: θέατρο, χορωδία, παραδοσιακούς χορούς, φιλαναγνωσία, εικαστικά, ζωγραφική, χειροποίητες δημιουργίες, αγιογραφία, μουσικοκινητική.

Επισημαίνεται ότι ότι θα λειτουργήσει δημιουργικό εργαστήρι για ΑμεΑ, τόσο στο Μεσολόγγι όσο και στο Αγρίνιο!

Με άλλα λόγια στο σύνολό τους φέτος ξεκινά η λειτουργία συνολικά 10 με 12 τμημάτων (για ενήλικες και παιδιά) στο Ίδρυμα Πολιτισμού της Μητροπόλεως.

Μάλιστα, πλέον τα τμήματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και έχουν προγραμματιστεί και κοινές δράσεις για τα παιδιά με αναπηρία, καθώς ξεκινά, όπως προαναφέρθηκε και η λειτουργία εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ στο οποίο οι άνθρωποι το Ιδρύματος, όπως και ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, πιστεύουν πολύ και θα στηρίξουν ιδιαίτερα.

Το σπουδαίο αυτό εγχείρημα μάλιστα υποστηρίζεται και από Δομές της περιοχής και έτσι εξασφαλίζεται μια δημιουργική χρονιά και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Στο επίκεντρο οι εκδηλώσεις για τις επετειακές εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Πέραν όμως αυτών, το Ίδρυμα Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου εκτός από το Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός εστίασε στο ζήτημα αυτό, διότι η ιστορία του τόπου μας είναι και η ταυτότητά μας, όπως σημείωσε.

Ειδικότερα, μιλώντας επί του θέματος ο κ. Δαμασκηνός ανέφερε ότι η έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων θα ξεκινήσουν από το Μεσολόγγι τις 4.1.26 και θα διαρκέσουν 12 μήνες, ενώ στο πλαίσιο τους θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες με τις έδρες των Αρχιερατικών Ενοριών, τις μεγάλες ενορίες της περιοχής και άλλος φορείς.

Στο Μεσολόγγι θα διεξαχθούν δύο σπουδαίες εκδηλώσεις πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ κατά την διεξαγωγή του επετειακού προγράμματος θα μεταφερθεί στο Μεσολόγγι και η εικόνα Άξιον Εστί από το Άγιο Όρος, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα!

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ο μητροπολίτης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τα τμήματα του Ιδρύματος Πολύτιμου, ενώ συνολικά θα λειτουργούν περίπου 30 σχολές γονέων σε όλες τις μεγάλες ενορίες της περιοχής. Πρόσθεσε ότι «οι δράσεις των τμημάτων έρχονται να "αγκαλιάσουν" την τοπική κοινωνία, θα αφορούν ενήλικες και παιδιά και σκοπεύουν στο να ενισχύσουμε το πολιτιστικό παρών σε μια περιοχή που διαθέτει πολιτιστικό απόθεμα. Δεν θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και κερδοσκοπικά, αλλά μέσα από τις δράσεις των τμημάτων του ιδρύματος πολιτισμού επιθυμούμε να συμβάλουμε στη διαφύλαξη, διάσωση και διάδοση του πολιτισμικού αποθέματος».

Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της έλλειψης στέγης του Ιδρύματος, τόσο στο Αγρίνιο, όσο και στο Μεσολόγγι. Σκοπός και στόχος στο μέλλον, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη, είναι το Ίδρυμα να αποκτήσει στέγη και στις δύο πόλεις.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτισμού Χρήστος Ζήσης πραγματοποίησε την παρουσίαση του συνόλου των τμημάτων που θα λειτουργήσουν φέτος, ενώ στη συνέχεια επικεφαλής των τμημάτων που κατάφεραν να παραβρεθούν στην συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκαν στις δράσεις των τμημάτων τους.

Μίλησαν συγκεκριμένα ο Γιάννης Σταμπέλος, η Άννα Αδάμη, η Μαρία Μπλέτσα, η Ευαγγελία Ζαφειρίου, ο Δημήτρης Καραβασίλης, η Νικολία Αλαμπασύνη και η Σπυριδούλα Τσιρώνη.

Κώστας Χονδρός