Αγρίνιο: Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου για το γλοιοσπόριο της ελιάς

Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου για το γλοιοσπόριο της ελιάς, σε εκδήλωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου» σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρωτοπορώντας πραγματοποίησαν στο Αγρίνιο μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία αποτελεί «όπλο» στη «φαρέτρα» του αγροτικού τομέα και των ελαιοπαραγωγών ειδικότερα, καθώς αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος για το γλοιοσπόριο, τον μύκητα που προκαλεί σοβαρές απώλειες στους ελαιοπαραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο «Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου της ελιάς – GleoControl», μια καινοτόμος ερευνητική προσπάθεια που βασίστηκε στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου και ευφυούς συστήματος για την παρακολούθηση, την πρόγνωση και τη βιώσιμη διαχείριση της ασθένειας.

Οι εισηγητές ανέλυσαν τα επιστημονικά δεδομένα που προέκυψαν, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία του έργου για την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα, περιοχές όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Ακούστε τις δηλώσεις του καθηγητή, Δημήτρη Τσιτσιγιάννη:

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος από τους ελαιοπαραγωγούς, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων του γλοιοσπορίου και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της παραγωγής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αναφορές στη συμβολή της έρευνας στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη φυτοπροστασία, αλλά και με την αισιοδοξία ότι το GleoControl θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους παραγωγούς της περιοχής τα επόμενα χρόνια.

Οι δηλώσεις του γεωπόνου της Ένωσης Αγρινίου Νίκου Μπαρτζώκα:

Ειδικότερα, το έργο εστιάζει στην παραγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, μέσα από την καταγραφή της επιδημιολογίας του παθογόνου σε τοπικό επίπεδο, την αξιολόγηση των πιο διαδεδομένων ποικιλιών ελιάς ως προς την ανοχή τους στην ασθένεια, τη συστηματική παρακολούθηση σε πιλοτικούς ελαιώνες, καθώς και τη δοκιμή συμβατικών και βιολογικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Με αρωγό τη μελέτη και καταγραφή των τοπικών περιβαλλοντικών δεδομένων (από μετεωρολογικούς σταθμούς της Δυτικής Ελλάδας) το GleoControl φιλοδοξεί να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων από τους παραγωγούς, να μειώσει τις απώλειες και να βελτιώσει την ποιότητα και εμπορευσιμότητα του τελικού προϊόντος.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της Δράσης 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για τηνπαραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση καιλειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο ΑγροτικήςΑνάπτυξης) και εθνικούς πόρους.

Δείτε φωτογραφίες: