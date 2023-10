Αγρίνιο: Η παρουσίαση του μυθιστορήματος «Πολεμούσαμε Σκιές» του Γιάννη Φίλη (εικόνες & βίντεο)

Το απόγευμα της Δευτέρας, 30 Οκτωβρίου 2023 έγινε σε βιβλιοπωλείο του Αγρινίου η παρουσίαση του βιβλίου «Πολεμούσαμε Σκιές» του πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιάννη Α. Φίλη.

Στην παρουσίαση του βιβλίου του, ο συγγραφέας έδωσε διάλεξη με θέμα «Πόλεμος – Η Μάστιγα του Πολιτισμού» όπου έγινε αναφορά στην ιστορική εξέλιξη και τον παραλογισμό του πολέμου που μπορεί σήμερα να τερματίσει τον πολιτισμό.

Στον συντονισμό της εκδήλωσης ήταν η συγγραφέας Βησσαρία Ζορμπά Ραμμοπούλου

Για την παρουσία του στο Αγρίνιο με αφορμή την παρουσίαση του μυθιστορήματος ο κος. Φίλης δήλωσε λίγο πριν την έναρξη της παρουσίασης τα εξής:

«Θα παρουσιάσω απόψε το μυθιστόρημα «Πολεμούσαμε Σκιές», που περιστρέφεται γύρω από τον πόλεμο της Κορέας, βεβαίως με τις προεκτάσεις του. Ούτος εις άλλος το ζήτημα έχει γίνει ξανά επίκαιρο δυστυχώς. Το βλέπουμε από την Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο πόλεμος είναι κεντρική έκφραση του πολιτισμού των ανθρώπων. Μιλάω για το τι συνέβη το 1950 – 53 σε κάποια ελληνικά τμήματα.

Είναι κάποιες αφηγήσεις παρμένες από απομνημονεύματα ανθρώπων που πολέμησαν Αμερικανών και Ελλήνων, από διαφορά αρχεία του ελληνικού στρατού και του Αμερικανικού πενταγώνου καθώς και από συζητήσεις που έκανα.Ήταν μια πολλή δύσκολη δουλειά ώστε να μαζέψω τις πληροφορίες που χρειαζόμουν. Εκτυλίσσεται το δράμα των φαντάρων της Ελληνικής μονάδας αλλά και το γενικότερο δράμα της ανθρωπότητας στην Κορέα.

Επίσης επειδή συνηθίζω με την παρουσίαση να κάνω και μια διάλεξη σχετικά με το αντικείμενο θα μιλήσω περί πολλών απόψε. Θα προσπαθήσω να περάσω το ζήτημα του πολέμου από την αρχή του πολιτισμού 10 χιλιάδες χρονιά πριν. ΓΙΑΤΙ, ΠΩΣ και ΤΙ στο τέλος γίνεται. Ποια είναι τα σημερινά προβλήματα τα οποία ο πόλεμος δεν μπορεί επ’ ουδενί να λύσει».

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Αναστασίου Φίλη:

Ο Γιάννης Αναστασίου Φίλης γεννήθηκε στην Ασίνη του Ναυπλίου. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας UCLA επιστήμη συστημάτων.

Έχει διδάξει στο UCLA, στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, σε Πανεπιστήμια του Ισημερινού και στο Πολυτεχνείο Κρήτης όπου διετέλεσε πρύτανης επί δωδεκαετία. Έχει δημοσιεύσει οκτώ ποιητικές συλλογές και έξι μυθιστορήματα. Δύο εξ αυτών στα αγγλικά.

Έχει βραβευθεί για το λογοτεχνικό και επιστημονικό έργο του από την Ακαδημία Αθηνών, το UCLA και το American Association for the Advancement of Science (AAAS) μεταξύ άλλων.

Είναι μέλος του ελληνικού ΡΕΝ και Poets and Writers, Η.Π.Α., Fellow τού AAAS και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

