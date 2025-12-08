Αγρίνιο: Παρουσία Γιάννη Βρούτση η απολογιστική εκδήλωση «ΔΕΗ Tour of Hellas 2025»

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η απολογιστική εκδήλωση «ΔΕΗ Tour of Hellas 2025».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Σας αποστέλλουμε δελτίο τύπου που αφορά την ετήσια απολογιστική εκδήλωση του “ΔΕΗ Tour of Hellas 2025”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, καθώς και της Οργανωτικής Επιτροπής Αγώνων Ποδηλασίας “Cycling Greece”.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ενίσχυση των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων που φιλοξενούνται στη χώρα και για την ανάδειξη της συμβολής της Περιφέρειας και των τοπικών φορέων στον ποδηλατικό αθλητισμό.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο κ. Γιάννης Βρούτσης θα μεταβεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Μιχάλης Κούσης», όπου θα ανακοινώσει επίσημα το έργο ανακατασκευής του ταρτάν του σταδίου, ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση των τοπικών αθλητικών δραστηριοτήτων.