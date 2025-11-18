Αγρίνιο: Παρέμβαση Κασσελάκη για τον 18χρονο Μάριο – Στο πλευρό της μητέρας Ιταλοί αυτοδιοικητικοί

Σε παρέμβαση προχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης και κινητοποίησε τους Ευρωπαίους Δημοκράτες για τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο, φοιτητή του Πανεπιστημίου Πατρών και τη μητέρα του στην Ιταλία, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κίνημα Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η περίπτωση του 18χρονου Μάριου, ο οποίος βρίσκεται στο Τορίνο της Ιταλίας για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος λόγω σπάνιου συνδρόμου, προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον και τη συγκίνηση της τοπικής κοινωνίας, τόσο στην Πάτρα όπου και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου, όσο και στο Αγρίνιο απ’ όπου και κατάγεται.

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ενημερώθηκε και για την περιπέτεια της μητέρας, επικοινώνησε μαζί της και ζήτησε την άμεση κινητοποίηση των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Με τη συνδρομή της Ιταλίδας Περιφερειακής Συμβούλου Vittoria Nallo (Consigliera regionale Stati Uniti d’Europa), οι Ιταλοί εταίροι του Κινήματος συναντήθηκαν με την μητέρα του Μάριου.

Κλιμάκιο των Ιταλών Ευρωπαίων Δημοκρατών του Italia Viva, σε συνεργασία με την κα Nallo, μετέβη άμεσα στο Τορίνο και στάθηκε στο πλευρό της μητέρας, Εύης Βέρρη, παρέχοντας πρακτική και ψυχολογική υποστήριξη, εξασφάλισε την απαραίτητη βοήθεια για τις γραφειοκρατικές και υγειονομικές διαδικασίες, ενώ ανέλαβε και πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι η μητέρα θα έχει πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεται, ώστε να μπορεί να είναι δίπλα στον γιο της που δίνει τη μάχη του.

