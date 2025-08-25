Αγρίνιο: Παραδοσιακούς χορούς ξένων χωρών μαθαίνουμε την Τρίτη - Οι παράλληλες δράσεις στο 20ο Φεστιβάλ

Παράλληλες δράσεις και Workshops θα πραγματοποιηθούν στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του 20ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου.

Δείτε το πρόγραμμα:

Τρίτη | 26 Αυγούστου 2025

10:00 π.μ. Πλατεία Παναγοπούλου (Συντριβανιού)

Μάθετε παραδοσιακούς χορούς των χωρών: ΙΤΑΛΙΑ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ,

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ,ΙΑΠΩΝΙΑ,ΣΕΡΒΙΑ, ΜΕΞΙΚΟ,ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,ΕΛΛΑΔΑ

20:00 Παλιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου

Ομιλία : «Ο Κύκλος της Παράδοσης»

Ομιλητές: Γεώργιος Παπασπύρου, Παναγιώτης Χαραλαμπίδης

Η παράδοση είναι ο κύκλος που μας ενώνει, φέρνοντας κοντά τα βιώματα, την αγάπη, τις μνήμες και τις αξίες των ανθρώπων. Δεν μένει στάσιμη∙ κινείται, ανανεώνεται και αναγεννιέται σε κάθε εποχή. Στο workshop αυτό θα περιηγηθούμε στις παραδόσεις των περιοχώντης Ελλάδας – από τα τραγούδια και τους χορούς, μέχρι τα έθιμα κα ιτον τρόπο ζωής – ανακαλύπτοντας πώς η παράδοση συνεχίζει να ζει και να μας εμπνέει σήμερα.

Τετάρτη | 27 Αυγούστου 2025

Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου

Συναυλία: «Στον απόηχο της παράδοσης»

Μια χορωδιακή συναυλία a cappella μουσικής αφιερωμένη στον πλούτο της ελληνικής μουσικής

κληρονομιάς. Παραδοσιακά τραγούδια από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζονται σε νέες χορωδιακές επεξεργασίες, αφήνοντας να ακουστεί ο ζωντανός απόηχος μιας παράδοσης που συνεχίζει να εμπνέει και να συγκινεί.

Φωνητικό Σύνολο:

Σοπράνο: Ευαγγελία Λυρίτη

Αλτο: Ελεσάντρα Κατέχη, Μελίνα Καραγιάννη

Τενόρος: Γεώργιος Παπασπύρου

Μπάσος: Παναγιώτης Χαραλαμπίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γεώργιος Παπασπύρου