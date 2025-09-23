Αγρίνιο: Πάνω από 6.000 ευρώ στο 7ο τουρνουά αγάπης - «Όλοι μαζί για τη δική μας Μαργαρίτα»

Ιστορία έγραψε στο Αγρίνιο το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», καθώς συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 6.000 ευρώ για το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση:

Το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα – ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ» πέρασε στην ιστορία.

Για ένα διήμερο στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου βρέθηκαν ομάδες της ELITE LEAGUE και παρακολουθήσαμε όμορφο θέαμα με συγκλονιστικές αναμετρήσεις.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι ομάδες που φιλοξενήθηκαν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από τη φιλοξενία και το επίπεδο του τουρνουά.

Δεν ήμασταν όμως μόνοι.

Είχαμε πολλούς συμπαραστάτες και θέλουμε να ευχαριστήσουμε:

Το Δήμο Αγρινίου που και αυτή τη φορά ήταν ο διοργανωτής ενός άψογου τουρνουά και προσωπικά το Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου και τους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους για τη φυσική τους παρουσία.

Τους υποστηρικτές του τουρνουά: το ZLAP FOODBAR, την Αρτοποιεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΟΕ, την ACS ΑΓΡΙΝΙΟΥ, το πρατήριο υγρών καυσίμων AEGEAN Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, τη ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, το κατάστημα ΥΦΑΝΤΟ, το cafe wine bar BLEND, το κατάστημα KANZO home, την εταιρεία ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., το κατάστημα MON AMI Α. Γουργολίτσας, το κατάστημα ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗΣ , το café bar V2, τις επιγραφές FIRMA, την εκτυπωτική εταιρεία Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, το κατάστημα BIBA TOYS , το καφέ 4OZ , την γραφίστρια Γκουρνέλου Σοφία και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και προσωπικά τον Πρόεδρο του, Τσιχριτζή Παναγιώτη.

Τη Διοίκηση και όλο το προσωπικό του ΔΑΚ Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης" για την όλη βοήθεια σε αυτό το διήμερο.

Τις διοικήσεις και τους αθλητές των ομάδων Α.Σ.Α. Κοροίβος , ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ, ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Βίκος Cola και Vikos Φalcons που αγωνίστηκαν στο τουρνουά και προσέφεραν εξαιρετικό θέαμα.

Τον κόσμο του Αγρινίου που βρέθηκε στις εξέδρες και παρακολούθησε τις προσπάθειες των ομάδων ενισχύοντας τη "ΦΛΟΓΑ".

Και φυσικά ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ" που για 7η συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε στο πλευρό μας δίνοντάς μας δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Σήμερα το ΔΣ του Α.Ο. Αγρινίου παρέδωσε στις εκπροσώπους της «ΦΛΟΓΑΣ» το ποσό των 6.623,50 ευρώ που συγκεντρώθηκε σε αυτό το διήμερο αγάπης.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και για το 8ο τουρνουά αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ".

Όλοι μαζί για τη "ΦΛΟΓΑ" και όλοι μαζί για τη δική μας Μαργαρίτα.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς...