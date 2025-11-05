Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου του Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου

Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου, που βρίσκεται εντός του Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου (Νέου) στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Οι ιερείς και το εκκλησιαστικό συμβούλιο ενημερώνουν το φιλόχριστο ποίμνιο ότι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 πανηγυρίζει, μετά πάσης εκκλησιαστικής λαμπρότητος, το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού προς τιμήν του εν αγίοις πατρός ημών Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.

Το πρόγραμμα της Ιεράς Πανηγύρεως έχει ως εξής:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, ώρα 05:30 μ.μ.:

Μέγας Πανηγυρικός και Αναστάσιμος Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, ώρα 07:00 π.μ.:

Αναστάσιμος Όρθρος και Πανηγυρική Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, ώρα 05:00 μ.μ.:

Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς τιμήν του Αγίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο εκ του ιερού λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου.

Η αφίσα: