Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, στην Αγία Βαρβάρα

Πανηγυρίζει στο Αγρίνιο το παρεκκλήσι του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στην Αγία Βαρβάρα την ερχόμενη Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Η ανακοίνωση του Ιερού Ναού:

Ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου εορτάζει και πανηγυρίζει

τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα, στον ομώνυμο Παρεκκλήσιο κάτωθεν του ιερού ναού.

Πρόγραμμα εορτασμού:

🕔 Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, 5:30 μ.μ. – Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα

🕖 Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, 7:00 π.μ. – Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα εκτίθεται προς προσκύνηση απότμημα του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα.

Καλούμαστε να συμμετάσχουμε στον εορτασμό, τιμώντας τον Πρωτόκλητο Απόστολο και ζητώντας την ευλογία και τη στήριξη του