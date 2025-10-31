Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων – Πλήθος κόσμου στον εσπερινό

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη τιμάται και φέτος στο Αγρίνιο η μνήμη των Αγίων Αναργύρων.

Το απόγευμα της Παρασκευής (31.10.25) τελέσθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, ενώ εκφωνήθηκε και το Θείο κήρυγμα.

Ανήμερα της εορτής των Αγίων Αναργύρων (Σάββατο 01.11.15) το πρωί, θα ψαλλεί όρθρος και στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός θα τελέσει Αρχιερατική Θεία λειτουργία μετά κηρύγματος.

Θα ακολουθήσει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ευεργετών και δωρητών του Γηροκομείου και της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου.

Το ίδιο απόγευμα (του Σαββάτου 01.11.25), στις 5:00 μ.μ., θα τελεστεί εσπερινός και παράκληση προς τιμήν των Αγίων Αναργύρων.

Το παρεκκλήσιο της Χριστιανικής Ένωσης θα παραμείνει ανοιχτό έως το βράδυ σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο θα είναι ανοιχτό από το πρωί μέχρι και το βράδυ, προκειμένου οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο των Αγίων Αναργύρων.

Αξίζει να τονίσουμε πως οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, ήταν γιατροί στο επάγγελμα και παρείχαν ιάσεις σε όλους όσους είχαν ανάγκη. Για αντάλλαγμα δεν έπαιρναν χρήματα, αλλά το μόνο πού ζητούσαν ήταν να πιστέψουν στον Χριστό.

