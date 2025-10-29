Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο

Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων – Ο κ. Δαμασκηνός στη Θεία Λειτουργία

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η μνήμη των θαυματουργών Αγίων Αναργύρων θα τιμηθεί στο παρεκκλήσι της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου (οδός Χαρ. Τρικούπη 37).

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε είναι το εξής: 

  • Παρασκευή 31/10 και ώρα 6:00 μ.μ. ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θεία κήρυγμα.
  • Ανήμερα της εορτής (Σάββατο πρωί) θα ψαλλεί όρθρος και εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός θα τελέσει αρχιερατική θεία λειτουργία μετά κηρύγματος, ενώ θα ακολουθήσει μνημόσυνο των ευεργετών και δωρητών του Γηροκομείου και της Χ.Ε.Α.
  • Το απόγευμα του Σαββάτου ώρα 5:00 μ.μ. θα γίνει εσπερινός και παράκληση στους Αγίους Αναργύρους.

Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοικτό και τις δύο μέρες της πανηγύρεως από το πρωί έως το βράδυ, ώστε οι προσερχόμενοι πιστοί να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο των Αγίων Αναργύρων.

 

