Αγρίνιο: Ώρα για μπάσκετ – Αρχίζει τη Δευτέρα το 3on3 Flash Open Street Basketball

Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου ξεκινά στην πλατεία Δημοκρατίας το 3on3 Flash Open Street Basketball που θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 14 Ιουλίου.

Στο τουρνουά διοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Αγρινίου με την υποστήριξη της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε και έχουν δυνατότητα συμμετοχής παιδιά από 10 ετών.

O αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Χρήστος Ζαρκαβέλης δήλωσε: «Ο Δήμος Αγρινίου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στο 3on3 Flash Open Street Basketball που θα διεξαχθεί στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου από τη Δευτέρα 12 έως και την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.

Προσκαλούμε παιδιά και ενήλικες να φτιάξουν τη δική τους ομάδα και να έρθουν στην πλατεία Δημοκρατίας να αθληθούν, κυρίως όμως να διασκεδάσουν. Η συμμετοχή στη διοργάνωση είναι δωρεάν. Επειδή όμως αγώνες δε δίνονται μόνο στα γήπεδα και ο αγώνας της ζωής είναι ο μεγαλύτερος αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προσπάθεια του Οργανισμού «Το Χαμόγελου του Παιδιού». Στο χώρο της πλατείας θα βρίσκεται ένας κουμπαράς για τις ανάγκες του Οργανισμού».

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων του υγειονομικού πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο οποίο εντάσσονται οι υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες αναψυχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο www.flash3on3.gr ή στο cosmossport.gr.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής :

Α) 10-12 ετών Β) under 15 Γ) under 18 Δ) over 18 E) Γυναικείο

Στο μπλε σπίτι της Φρίντα Κάλο – Άρθρο του Γ. Βαρεμένου