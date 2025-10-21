Αγρίνιο: Ομιλία και παρουσίαση βιβλίου από τον Μητρόπολιτη Ιερόθεο

Στο πλαίσιο των Δημητρίων, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεος θα παρουσιάσει στο Αγρίνιο το νέο του βιβλίο «Ένας θανατοποινίτης ασκητής», στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Η ανακοίνωση:

Στα πλαίσια των φετινών Δημητρίων, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ. θα γίνει Ομιλία του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου, όπου θα παρουσιαστεί και το νέο βιβλίου του με τίτλο "Ένας θανατοποινίτης ασκητής".

Αφορά την Αλληλογραφία του Σεβασμιωτάτου Ιερόθέου με τον Frank Ατγουντ, έναν περιθωριακό, παραβατικό, που άνηκε στο χώρο του αποκρυφισμού, ο οποίος γνωρίζει στην φυλακή το Χριστό, βαπτίζεται Ορθόδοξος και λαμβάνει άδικα την θανατική ποινή ως μοναχός π. Εφραιμ. Η ζωή του αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα του πώς η Θεία Χάρη μπορεί να μεταμορφώσει τους ανθρώπους και να τους δώσει χαρά ακόμα και μέσα στο σκοτάδι της φυλακής.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η γυναικεία Βυζαντινή χορωδία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Η αφίσα: