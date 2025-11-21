Αγρίνιο: Ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου Γενικού Λυκείου στο νέο σχολικό κτίριο

Πρώτη Μέρα Στέγασης στο Νέο Σχολικό Κτίριο

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου Γενικού Λυκείου Αγρινίου στο νέο σχολικό κτίριο (Λορέντζου Μαβίλη – συστέγαση με το 3ο ΓΕΛ Αγρινίου) . Οι μαθητές και οι μαθήτριες περιηγήθηκαν στους νέους χώρους, γνωρίζοντας το περιβάλλον όπου θα πραγματοποιείται πλέον η εκπαιδευτική διαδικασία. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό, αναδεικνύοντας τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία της σχολικής κοινότητας για το νέο περιβάλλον μάθησης.

Προσφέρθηκαν σε όλους στους μαθητές και τις μαθήτριες μελομακάρονα ως συμβολική χειρονομία καλωσορίσματος και ευχής για μια δημιουργική και ομαλή έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νέο κτίριο.

Αξιοσημείωτη ήταν η ενεργός συμμετοχή πολλών μαθητών, οι οποίοι συνέβαλαν τόσο στις προπαρασκευαστικές εργασίες όσο και στην τακτοποίηση του εξοπλισμού και των υλικών.

Η συμβολή τους υπήρξε ουσιαστική για την ομαλή εγκατάσταση στο νέο χώρο.

Τα μελομακάρονα ήταν ευγενική χορηγία του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης, της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Μεσολογγίου, της Δ.ΥΠ.Α.. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες προς τον Διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές της Σχολής για τη γενναιόδωρη προσφορά τους.

Το σχολείο μας συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια δημιουργίας ενός ασφαλούς, λειτουργικού και παιδαγωγικά πλούσιου περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές του.