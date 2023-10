Αγρίνιο: Όλες οι εκδηλώσεις για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών «Welcome to UP 2023»

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών «Welcome to UP 2023», μια πρωτοβουλία του Πανεπιστήμιου Πατρών, υλοποιούμενη με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητήριου Αχαΐας, ο Δήμος Αγρινίου ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό στο κάλεσμα συμμετοχής στην πρωτοποριακή αυτή διοργάνωση, που αλλάζει τον τρόπο υποδοχής των νεοεισερχόμενων φοιτητών.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή, που επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους νέους φοιτητές με τον φιλόξενο τόπο μας και τους πολίτες του. Η πόλη γίνεται μια αγκαλιά και με την ουσιαστική συνδρομή των Φορέων της αποδεικνύει ότι θέλει και μπορεί να συλλειτουργήσει ως προς την ενίσχυση και την εδραίωση του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο.

Το Welcome to UP 2023 ξεκινά την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 με τη συναυλία του Φοίβου Δεληβοριά στις 8:30μμ στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 8:30μμ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο θα δοθεί η θεατρική παράσταση «Ιστορίες του κυρίου Κόυνερ» του Μπ. Μπρεχτ, παραγωγής ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου.

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023 στις 8:30μμ η θεατρική ομάδα «Ορμήτες» του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιάσει την παράσταση «Ανοδική Πτώση» στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

• Διοργάνωση έκθεσης Τοπικών Προϊόντων στον χώρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς, από το Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (ώρες λειτουργίας έκθεσης Σάββατο 11:00πμ έως 13:00 και 18:00 έως 21:00)

• Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από την «Δρω» – κίνηση πολιτών Αιτωλοακαρνανία.

• Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου την Παρασκευή 20/10 και το Σάββατο 21/10 θα βρίσκεται στην είσοδο του Δημαρχείου, προκειμένου να υποδέχεται και να ενημερώνει τους φοιτητές (από τις 10:00πμ έως 13:00).

• Παράλληλα, τα καταστήματα-μέλη του Συλλόγου Εστίασης Αγρινίου θα συμμετάσχουν στην υποδοχή των φοιτητών παρέχοντας ειδικές τιμές και εκπτώσεις.