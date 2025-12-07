Αγρίνιο: Οικογενειακή υπόθεση ο 17ος ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης» 1ος ο Μ.Σεμένοβιτς και 1η στις γυναίκες η σύζυγός του Ναταλί – Τα αδέλφια Σταμούλη στη 2η και 3η θέση

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με πολλές συμμετοχές αθλητών και αθλητριών διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία ο 17ος ημιμαραθώνιος “Μιχάλης Κούσης”.
Με σημαντικές επιδόσεις και μεγάλη συμμετοχή αθλητών ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του 17ου Ημιμαραθώνιου Δρόμου στη μνήμη του κορυφαίου μαραθωνοδρόμου Μιχάλη Κούση. Η εκκίνηση για τον Ημιμαραθώνιο δόθηκε στις 9.30 π.μ. στη Δογρή από τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου.
Πρώτος τερμάτισε ο Ουκρανός αθλητής Μπόγκνταν Σεμένοβιτς (με χρόνο 1.07.11), δεύτερος ο αθλητής του ΓΑΣ Νίκος Σταμούλης (με χρόνο 1.07.24) και τρίτος ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, ενώ φέτος σε επίπεδο χρόνου οι αθλητές του Ημιμαραθωνίου κατέγραψαν ρεκόρ!
Από τις γυναίκες πρώτη αξίζει να τονίσουμε ότι πρώτη τερμάτισε η Ναταλί Σεμένοβιτς (με χρόνο 1.20.22), σύζυγος του Μπόγκνταν Σεμένοβιτς, δεύτερη η Ντενίς Δημάκη και τρίτη η Ξένια Κατσιμάντου.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τα αδέλφια Σταμούλη είχαν ανέβει πάλι στον βάθρο του ημιμαραθωνίου! Η κατάκτηση αυτή είχε συμβεί πρόπερσι και μάλιστα τότε πρώτος είχε τερματίσει ο Κώστας Σταμούλης και δεύτερος ο αδελφός του Νίκος.
Κατά την διάρκεια της αναμονής για την έλευση των τριών πρώτων αθλητών του ημιμαραθωνίου παρουσιάστηκαν χορευτικά από μικρούς χορευτές
Δείτε εδώ τις απονομές και τις δηλώσεις
Δείτε εδώ τον αγώνα του 1ος χλμ των παιδιών που έγινε στο πλαίσιο του ημιμαραθωνίου Μιχάλης Κούσης