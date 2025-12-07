Αγρίνιο: Οικογενειακή υπόθεση ο 17ος ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης» 1ος ο Μ.Σεμένοβιτς και 1η στις γυναίκες η σύζυγός του Ναταλί – Τα αδέλφια Σταμούλη στη 2η και 3η θέση

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με πολλές συμμετοχές αθλητών και αθλητριών διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία ο 17ος ημιμαραθώνιος “Μιχάλης Κούσης”.

Με σημαντικές επιδόσεις και μεγάλη συμμετοχή αθλητών ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του 17ου Ημιμαραθώνιου Δρόμου στη μνήμη του κορυφαίου μαραθωνοδρόμου Μιχάλη Κούση. Η εκκίνηση για τον Ημιμαραθώνιο δόθηκε στις 9.30 π.μ. στη Δογρή από τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου.

Πρώτος τερμάτισε ο Ουκρανός αθλητής Μπόγκνταν Σεμένοβιτς (με χρόνο 1.07.11), δεύτερος ο αθλητής του ΓΑΣ Νίκος Σταμούλης (με χρόνο 1.07.24) και τρίτος ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, ενώ φέτος σε επίπεδο χρόνου οι αθλητές του Ημιμαραθωνίου κατέγραψαν ρεκόρ!

Από τις γυναίκες πρώτη αξίζει να τονίσουμε ότι πρώτη τερμάτισε η Ναταλί Σεμένοβιτς (με χρόνο 1.20.22), σύζυγος του Μπόγκνταν Σεμένοβιτς, δεύτερη η Ντενίς Δημάκη και τρίτη η Ξένια Κατσιμάντου.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τα αδέλφια Σταμούλη είχαν ανέβει πάλι στον βάθρο του ημιμαραθωνίου! Η κατάκτηση αυτή είχε συμβεί πρόπερσι και μάλιστα τότε πρώτος είχε τερματίσει ο Κώστας Σταμούλης και δεύτερος ο αδελφός του Νίκος.

Κατά την διάρκεια της αναμονής για την έλευση των τριών πρώτων αθλητών του ημιμαραθωνίου παρουσιάστηκαν χορευτικά από μικρούς χορευτές