Αγρίνιο: Οι Συνταξιούχοι ΙΚΑ καλούν στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση την επέτειο του Πολυτεχνείου

Την επέτειο του Πολυτεχνείου τιμά στο Αγρίνιο, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας, καλώντας στη αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, στην κεντρική πλατεία, στη συγκέντρωση του ΕΚΑ και σε όλες τις πόλεις του νομού.

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Αιτωλοακαρνανίας, τιμά της 52η επέτειο του Πολυτεχνείου και καλεί όλους τους συνταξιούχος να πάρουν μέρος στη αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη 2025, στις 6:30μμ, στην κεντρική πλατεία, στη συγκέντρωση του ΕΚΑ και σε όλες τις πόλεις του νομού.

Τιμάμε την αντιδικτατορική πάλη και δυναμώνουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας για μια καλύτερη ζωή απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου που τσακίζει τις ζωές μας.

Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην πολεμική οικονομία που αξιοποιείται για να παράγεται πολεμικό υλικό για να σφαγιάζονται οι λαοί, στην προσαρμογή των κρατικών δαπανών με άμεσες επιπτώσεις στις συντάξεις μας, στην Υγεία, τα νοσοκομεία, την Παιδεία και τις υποδομές.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε εδώ και τώρα λύσεις στα προβλήματά μας.