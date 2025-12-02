Αγρίνιο: «Οι Πατέρες ερμηνεύουν τη θεία Λειτουργία» από τον θεολόγο Κωνσταντίνο Ξευγένη

Διαθέσιμο στο Αγρίνιο το διδακτικό βιβλίο, με τίτλο: «Οι Πατέρες ερμηνεύουν τη θεία Λειτουργία» από τον θεολόγο Κωνσταντίνο Ξευγένη, που δεν πρέπει να λείπει από κανένα ορθόδοξο σπίτι.

Ο θεολόγος Κωνσταντίνος Ξευγένης εξέδωσε και διαθέτει ένα βαθύτατα θεολογικό και εξόχως διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Οι Πατέρες ερμηνεύουν τη θεία Λειτουργία».

Ο συγγραφέας προσφέρει στους αναγνώστες μια ερμηνεία της θείας Λειτουργίας βασισμένη πάνω στην υψηλή αγιοπνευματική εμπειρία των θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος εισήλθαν στο «ἀπόθετον κάλλος» του ευχαριστιακού Μυστηρίου και διατύπωσαν με λόγους την εμπειρία τους αυτή, παραδίδοντάς μας έναν τεράστιο πλούτο ερμηνευτικών σχολίων, που μας μυσταγωγούν στους τύπους και τους συμβολισμούς της θείας Ιερουργίας.

Το 568 σελίδων βιβλίο εκδίδεται σε δυο τόμους, στους οποίους και βασικά χωρίζεται η θεία Λειτουργία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι, ότι συνοδεύεται από 199 λειτουργικές εικόνες, που μέσα από την όραση μεταδίδουν αθόρυβα, «ἐν ἀήχῳ φωνῇ», όλα όσα αδυνατεί μερικές φορές να μεταδώσει ο προφορικός και γραπτός λόγος.

Το βιβλίο διατίθεται είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον συγγραφέα (τηλ. 6946998515 και 2641022946) είτε από το βιβλιοπωλείο «Η ΓΝΩΣΗ», Βετσόπουλος Δημοσθένης, Ιωάννη Σταΐκου 13, Αγρίνιο, 30132.