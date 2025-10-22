Αγρίνιο: Οι παίκτες του Παναιτωλικού στο Γυμνάσιο Νεάπολης

Στο Γυμνάσιο Νεάπολης βρέθηκαν οι παίκτες του Παναιτωλικού με αφορμή τη συνεργασία της ομάδας με τα σχολεία της πόλης για την προώθηση του αθλητισμού

Την Τρίτη 21/10/2025 και ώρα 11:30, ο γενικός αρχηγός και μέλη της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναιτωλικού πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Γυμνάσιο Νεάπολης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του σωματείου με τα σχολεία της πόλης για την προώθηση του αθλητισμού, ως μέσο για υγεία και ευεξία καθώς και για την καταπολέμηση της υποκινητικότητας στα παιδιά και τους έφηβους.

Οι παίκτες της ομάδας απάντησαν σε ερωτήσεις των μαθητών για τον υγιεινό τρόπο ζωής που ακολουθούν, μας μετέφεραν την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο και πρόσφεραν αθλητικό υλικό για τα παιδιά του σχολείου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ιστορία του συλλόγου του Παναιτωλικού και στη μεγάλη του προσφορά του στο τομέα της παιδείας των νέων από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, προσφορά που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό κοινωνικό ρόλο της ομάδας του Παναιτωλικού για την πόλη του Αγρινίου.

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη με ενθουσιασμό και χαρά, με τους μαθητές να ζητούν αυτόγραφα, να συνομιλούν με τους ποδοσφαιριστές και να βγάζουν όλοι μαζί αναμνηστικές φωτογραφίες.

Το Γυμνάσιο Νεάπολης ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο του Παναιτωλικού κ. Γεράσιμο Μπελεβώνη, τον Γενικό αρχηγό κ. Μάρκο Μαρκόφσκι καθώς και τους παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο σχολείο μας. Ευχόμαστε στην ομάδα επιτυχίες και νίκες σε όλους τους τομείς!