Αγρίνιο: Οι οικοδόμοι καλούν στην απεργιακή συγκέντρωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στο Αγρίνιο, καλεί την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, η Ένωση Οικοδόμων και Εργαζομένων στα συναφή Επαγγέλματα Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Συνεδρίασε το ΔΣ του σωματείου εκτιμώντας τη δράση του το προηγούμενο διάστημα ως θετική. Είχε συμβολή στην επιτυχία της απεργίας στην περιοχή μας στις 14 Οκτώβρη, ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα για το 13ωρο και την ευελιξία. Επίσης, συνέβαλε για τον 52ο εορτασμό του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου.

Το ΔΣ αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια στον αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων των οικοδόμων και γενικότερα του κλάδου των κατασκευών. Στηρίζει την απεργία που αποφάσισε η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας για την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, διεκδικώντας:

Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.

Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε «αρένες θανάτου».

Καλούμε τους συναδέλφους οικοδόμους και όλους τους συναδέλφους του κλάδου να συμβάλλον για μια ακόμη φορά στην επιτυχία της απεργίας και να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, μαχητικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση, ώρα 10:30πμ, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στο Αγρίνιο (εθνική οδός).

Τέλος το ΔΣ του σωματείου εκφράζει τη συμπαράστασή του στον αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων για την επιβίωσή τους ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που εφαρμόζει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας τη στήριξη των κομμάτων του ευρωμονόδρομου.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ