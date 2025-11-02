Αγρίνιο: Οι μαθητές στο δρόμο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου – Συγκέντρωση το πρωί στις 11.00 στην πλατεία

Τριπλές Πανελλαδικές, σχολείο των SOS και της παπαγαλίας, κτήρια ερείπια, κενά και αίθουσες- κλουβιά; ΩΣ ΕΔΩ!

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ,

ΑΓΡΙΝΙΟ, 11:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν μπορούμε, δε θέλουμε και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στο Υπ. Παιδείας ότι θα ασχοληθούν με τα προβλήματα στα σχολεία μας. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε τα αιτήματά και τα προβλήματα στα σχολεία μας να ακουστούν!

Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτήρια και υποδομές, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους.



ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ για να το ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ: ΤΙΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΞΕΧΑΣΟΥΝ!

Η κυβέρνηση σχεδιάζει μαζί και με άλλα κόμματα του συστήματος, να το τερματίσουν! Θέλουν μέσα στο χρόνο να φέρουν και να ψηφίσουν νόμο (το ονομάζουν “Εθνικό Απολυτήριο”) που θα περιλαμβάνει:

Για να πάρουμε απλά απολυτήριο αλλά και να μπούμε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο (στα Ιδιωτικά έτσι και αλλιώς μετρά μόνο η τσέπη!) δε θα δίνουμε απλά Πανελλαδικές! Θα δίνουμε και Πανελλαδικές στην Γ’ ΓΕΛ και εξετάσεις πανελλαδικού τύπου (με ενιαία θέματα από Τράπεζα Θεμάτων, όχι ό,τι βάλουν οι καθηγητές μας) στην Α’ και Β’ Λυκείου σε ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ! Ό,τι βαθμό πάρουμε στα τετράμηνο σε κάθε μάθημα μαζί με 3 φορές πανελλαδικές εξετάσεις θα μετρά! Κάθε μάθημα, κάθε τάξη θα είναι σαν την Γ’ Λυκείου!

Αυτό να το ξεχάσουν! Εδώ με 4 μαθήματα στην Γ’ Λυκείου και πεθαίνουμε στο φροντιστήριο και το άγχος, σιγά μη δεχτούμε να δίνουμε πανελλαδικές από την Α’ Λυκείου και στα Θρησκευτικά! Με τι

λεφτά θα πάμε σε τόσα φροντιστήρια; Τι θα γίνουμε οι μαθητές; Θα κυνηγάμε απλά έναν βαθμό σαν παπαγάλοι σε θέματα εξετάσεων επί 3 χρόνια; Ό,τι είχε μείνει στο σχολείο μας έστω πιο δημιουργικό και ευχάριστο θα γίνει και αυτό SOS, θέματα, τεστ και βαθμός;

Αν τους νοιάζει η είσοδός μας στα Πανεπιστήμια, υπάρχει και άλλος τρόπος: να καταργηθεί η ΕΒΕ, να μας αφήνουν να κατοχυρώνουμε βαθμολογία όταν δίνουμε Πανελλαδικές στα μαθήματα που γράψαμε

καλά και να εξεταζόμαστε εκ νέου εκεί που ζοριστήκαμε. Θα υπήρχαν φοιτητικές εστίες, δωρεάν σίτιση για τους φοιτητές και δεν θα διαγράφανε όποιον καθυστερεί τις σπουδές του επειδή δουλεύει για να τα βγάλει πέρα!

Αυτό το νόμο τον έχουμε καθυστερήσει εδώ και 3 χρόνια. Θα το ξανακάνουμε!

Παίρνουμε δύναμη από όλους τους αγώνες που γίνονται. Από τις απεργίες ενάντια στο νόμο για τις 13 ώρες δουλειά τη μέρα, από τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, από μικρές και μεγάλες

δράσεις σε σχολεία μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές μας. Από τα αδέρφια μας τους φοιτητές που θα είναι ξανά μαζί μας στους δρόμους για την Παιδεία όλων μας.

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ: ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ

ΜΕΡΙΑ: Με τις ζωές και όχι με τα κέρδη!

Αν νομίζουν πως έχουμε ξεχάσει, κάνουν λάθος! Συνεχίζουμε να θυμόμαστε, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ, ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ: Κράτος, Κυβέρνηση, Εταιρία και Υπουργοί. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στην πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές και είναι ακόμα εδώ: στα κτήρια στα σχολεία μας, στους δρόμους, στα ΜΜΜ, στα νοσοκομεία, ΠΑΝΤΟΥ!

Καλούμε:

o Τα μαθητικά συμβούλια και τα σχολεία να συζητήσουν και να αποφασίσουν συμμετοχή με τα κοινά μας αιτήματα αλλά και δικά τους αιτήματα που υπάρχουν ανά σχολείο, στην πανελλαδική

μέρα μαθητικών κινητοποιήσεων, καταλήψεων, αποχών και δράσεων, Πέμπτη 6/11 και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στις 11:00, στη κεντρική πλατεία.

o Να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής τα 5μελη και 15μελη.

o Τους φοιτητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας να είναι στο δρόμο μαζί μας!

Απαιτούμε:

 Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλαδικές

 Να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών!

 Όχι συγχωνεύσεις τμημάτων- 15 μαθητές/ τάξη, ειδικά στις Ομ. Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ

 Επιδιορθώσεις και έλεγχοι στα σχολικά κτήρια, τις υποδομές, τα εργαστήρια

 Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται!

 Να γίνουν όλες οι εκδρομές, που είναι άλλωστε κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να στηριχτούν οικονομικά όλα τα παιδιά για να πάνε.

 Να μειωθούν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφή μας!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ