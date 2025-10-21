Αγρίνιο: Οι κίονες του παλιού ιερού ναού επανατοποθετήθηκαν στο προαύλιο της Μητρόπολης

Επανατοποθετήθηκαν στο προαύλιο της Μητρόπολης στο Αγρίνιο οι κίονες του παλιού ιερού ναού της Ζωοδόχου Πηγής, στο πλαίσιο του έργου Open Mall.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Στο πλαίσιο του έργου Open Mall, ο Δήμος Αγρινίου ολοκλήρωσε την επανατοποθέτηση μέρους των μαρμάρινων κιόνων του προϋφιστάμενου ναού της Ζωοδόχου Πηγής, οι οποίοι επιστρέφουν πλέον στη θέση τους, παράπλευρα του ναού, ως διακοσμητικά στοιχεία και ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της συνέχειας του τόπου.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική παρέμβαση στο πλαίσιο του έργου Open Mall, που επιδιώκει να αναδείξει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και να συνδέσει το ιστορικό παρελθόν με το παρόν της καθημερινότητας.

Ο Δήμαρχος Γ. Παπαναστασίου δήλωσε: «Η επιστροφή των μαρμάρινων κιόνων της Ζωοδόχου Πηγής είναι μια στιγμή μεγάλης χαράς και συγκίνησης για όλους μας. Οι κίονες αυτοί, πέρα από την αισθητική τους αξία, αποτελούν ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κ. Σταμάτη Ξένο, ο οποίος με αγάπη και σεβασμό διαφύλαξε όλα αυτά τα χρόνια τους κίονες και με χαρά τους παρέδωσε στον Δήμο.

Η συμβολή του όμως δεν σταμάτησε εκεί· με την πολύτιμη εμπειρία και την προσωπική του παρουσία, συνέβαλε ουσιαστικά και στην ασφαλή μεταφορά και τοποθέτησή τους στη νέα τους θέση. Χωρίς τη δική του βοήθεια, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε αυτό το όμορφο και ιστορικά σημαντικό αποτέλεσμα. Τον ευχαριστώ ειλικρινά για την προσφορά του και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινότητα.»

Η επιστροφή των κιόνων αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του Δήμου για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας της πόλης, μέσα από παρεμβάσεις που συνδυάζουν σεβασμό στο παρελθόν και όραμα για το μέλλον.