Αγρίνιο: Οι «Γιαγκίνηδες» στο 1ο Youth festival και το πλούσιο πρόγραμμά το «απογείωσαν»

Το Αγρίνιο ξεκίνησε να ζει στο ρυθμό του 1ου Youth Festival! Σήμερα Παρασκευή 17.10.25 και αύριο Σάββατο 18.10.25 στις Καπναποθήκες Παπαστράτου, στην «καρδιά» του Αγρινίου, με ελεύθερη είσοδο η νέα γενιά της πόλης δίνει παλμό!

Με σύνθημα: «μην χάσεις την ευκαιρία να αφήσεις το αποτύπωμά σου στην πόλη» ξεκίνησε ένα πρωτοποριακό για την περιοχή διήμερο φεστιβάλ, με στόχο να αποτελέσει μια «διέξοδο» νεανικής δημιουργίας και κοινωνικής δράσης και φέρει την «υπογραφή» του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου!

Οι νέοι του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και κόσμος κάθε ηλικίας, απολαμβάνουν και θα απολαύσουν στη συνέχεια, αλλά και αύριο, ένα «πάζλ» χρωμάτων, μουσικής και άλλων δράσεων στις Καπναποθήκες Παπαστράτου.

Ακούστε τις δηλώσεις του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Αγρινίου, Στέφανου Φαφούτη:

Το Φεστιβάλ αποτέλεσε όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου από τη πρώτη στιγμή που συστάθηκε σαν συμβούλιο και είναι μια πρωτοβουλία προκειμένου να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία, να προσελκύσει κόσμο και να αναδείξει δημιουργικούς ανθρώπους.

Μέσα από αυτή την διήμερη διοργάνωση δύναται να καλλιεργηθεί η έννοια της συλλογικότητας και της τοπικής ταυτότητας και να δοθεί έμπνευση για ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες στο μέλλον!

Μάλιστα, το φεστιβάλ αυτό έχει ακόμη μια δυναμική, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αγρινίου πραγματοποιεί δράσεις το πλαίσιο του φεστιβάλ που προέκυψαν έπειτα από συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, το Πανεπιστήμιο, τους τοπικούς παραγωγούς, τα καταστήματα εστίασης, με τοπικούς καλλιτέχνες, αλλά και με την ομάδα του Παναιτωλικού!

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη προγραμματιστεί να διεξαχθεί διαγωνισμός graffiti με αφορμή τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού και θέμα το γνωστό σύνθημα της πόλης και τόσων γενεών, «ελιά, καπνός, Παναιτωλικός». Αξίζει να τονίσουμε πως οι αιτήσεις για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων καλλιτεχνών ήδη έχουν κλίσει.

Δείτε φωτογραφίες:

Το πρόγραμμα του διήμερου φεστιβάλ

Η νέα γενιά δίνει ρυθμό στην πόλη! Συγκεκριμένα το απόγευμα της Παρασκευής 17.10.25 έγινε το opening και αμέσως τοπικοί παραγωγοί πήραν την «σκυτάλη», προσφέροντας στους παρευρισκόμενους ένα ρεσιτάλ γευσιγνωσίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση «Το Χαρούπι Αλλιώς» από το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στις 21:00 τη «σκυτάλη» παίρνει η μουσική σκηνή «Ανδρομέδα» και στις 22:30 οι «Γιαγκίνηδες» που θα κάνουν live στο χώρο των καπναποθηκών!

Το Σάββατο 18.10.25 το φεστιβάλ συνεχίζεται με σύνθημα «Create Connect Glow» φέρνοντας δράση μουσική και φως.

Από τις 11:00 έως τις 14:30 το πρόγραμμα έχει «Morning Edition» με εργαστήρια τέχνης και χορού Art & Dance Workshops, coffee corners και brunch, fun zones για μικρούς και μεγάλους, ενώ από τις 18:00 και μέχρι τα μεσάνυχτα έχει προγραμματιστεί Glow in the Dark Party με DJ sets!