Αγρίνιο: Οι «έξυπνες» μπάρες έμειναν στα χαρτιά, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας

Στα χαρτιά έμειναν οι «έξυπνες» μπάρες στο Αγρίνιο παρά τις επίσημες ανακοινώσεις λειτουργίας, όπως καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταγγέλλει το φιάσκο με τις λεγόμενες “έξυπνες” μπάρες στους πεζόδρομους του Αγρινίου, οι οποίες δεν λειτουργούν — παρά τις διαβεβαιώσεις σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ότι το σύστημα λειτουργεί “αδιάλειπτα, με 24/7 παρακολούθηση” .

Από τα πιο επίσημα αναρτημένα μηνύματα ( Capital.gr, BusinessNews.gr, το site της WINGS ICT Solutions) βγαίνει η εικόνα ενός έργου πλήρως λειτουργικού και σύγχρονου. Και όμως, από την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν πολίτες και επαγγελματίες, προκύπτει το αντίθετο: δεν ανταποκρίνεται ούτε στα βασικά της λειτουργίας — οι μπάρες δεν κινούνται, η εφαρμογή δεν λειτουργεί, και ο έλεγχος του πεζοδρομιακού δικτύου έχει καταλυθεί.

Αυτή η αντίθεση ανάμεσα σε εικόνα «τέλειας λειτουργίας» σε επίσημα ΜΜΕ και στην ασυμφωνία με την πραγματικότητα δεν είναι απλώς επικοινωνιακό λάθος, αποτελεί πολιτική εξαπάτηση. Όταν οι δημότες βλέπουν δημοσιεύματα που διαφημίζουν λειτουργικότητα, αλλά στην πράξη βιώνουν την αποτυχία, η εμπιστοσύνη προς τη δημοτική αρχή διαλύεται και μένει μόνο η υποψία για άλλο ένα σκάνδαλο!

Σε αυτή τη βάση, η Νομαρχιακή Επιτροπή καλεί δημόσια:

Τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τι εξυπηρετούν τέτοιες αναρτήσεις.

Να γίνει έλεγχος στην πράξη ώστε να διαπιστωθεί γιατί δεν λειτουργούν ενώ έχουν ξοδευτεί τόσα χρήματα και έχει περάσει τόσος χρόνος.

Τον Δήμαρχο κ. Παπαναστασίου να απαντήσει: με ποια στοιχεία βασίσθηκαν τα ανακοινωθέντα; Ποιος επιβεβαίωσε τη λειτουργία του συστήματος;

Την εταιρεία WINGS ICT Solutions να μας πει γιατί έγινε η ανάρτηση μόνο σε 2 ηλεκτρονικά μέσα όπως συνήθως προβλέπουν οι συμβατικές υποχρεώσεις δημοσίευσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων? Και γιατί η ανάρτηση δεν έγινε και σε μέσα τις περιοχής ;

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής Αγρινίου θα πρέπει ως αυτοδιοικητικοι να θυμάστε ότι οι πολίτες αξίζουν έργα που λειτουργούν, όχι στα δελτία Τύπου και τα site – αλλά στον δρόμο, στην καθημερινότητά τους.