Αγρίνιο: Οι διαδικασίες υιοθεσίας και αναδοχής σε πρώτο πλάνο στην ημερίδα για την παιδική προστασία

Οι διαδικασίες υιοθεσίας και αναδοχής σε πρώτο πλάνο στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με τίτλο: «Θεσμοί Παιδικής Προστασίας, η λειτουργία τους και η αναγκαιότητα ενίσχυσής τους», την οποία συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Τράπεζα Ελλάδος) από τις 09:30 π.μ. και θα διαρκέσει έως τις 13:30 μ.μ., με τη συμμετοχή κοινωνικών επιστημόνων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών συναφών ειδικοτήτων.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την αναγκαιότητα ενίσχυσης των θεσμών παιδικής προστασίας, όπως η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.), η Αναδοχή και η Υιοθεσία. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φροντίδας του παιδιού και της οικογένειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του ανήλικου παιδιού.

Τo συντονισμό της ημερίδας ανέλαβε η κ. Ευαγγελία Λύσσαρη, Κοινωνική Λειτουργός και Γραμματέας του ΠΤ Δυτικής Ελλάδας του ΣΚΛΕ.

Η ημερίδα ξεκίνησε στις 09:30 π.μ. με την προσέλευση των συμμετεχόντων στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου απευθύνθηκαν και χαιρετισμοί. Το θέμα της πρώτης ομιλίας αφορούσε την «Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.): Η λειτουργία της», με εισηγήτρια. την κ. Ευσεβία Δημητρογιάννη, Κοινωνική Λειτουργός MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Συστημική θεραπεύτρια. Τονίστηκε η σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας των υφιστάμενων δομών που εργάζονται καθημερινά για την προστασία των ανηλίκων.

Μεταξύ άλλων, η κ, Δημητρογιάννη επικεντρώθηκε στον σκοπό της Ομάδας Προστασίας, ο οποίος είναι «η πρόληψη και η αντιμετώπιση ης κακοποίησης και της παραμέλησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμβουλευτική υποστήριξη όλων των μελών της οικογένειας και με παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζονται».

Όπως τόνισε, «το 2021, στην εποχή της πανδημίας τα περιστατικά κακοποίησης είχαν αυξηθεί πάρα πολύ. Το περσινό έτος οι περιπτώσεις ήταν περίπου 50. Φέτος, που δεν έχει κλείσει ακόμη το έτος ο αριθμός των περιπτώσεων ήταν στις 60».

Επομένως καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η ενίσχυση μιας οικογένειας σε κρίση αποτελεί ένα σύνολο, μέσα από το οποίο συμμετέχουν και συνεργάζονται όλες οι κοινωνικές δομές του Δήμου Αγρινίου, ο Ξενώνας Γυναικών, οι Δομές Αστέγων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Ιατρείο κλπ.

Ακούστε την ομιλία της κ. Δημητρογιάννη:

Το πρόγραμμα της ημερίδας των υπόλοιπων ομιλιών περιλαμβάνει:

10:30 – 11:00: «Αναδοχή, νομική θεώρηση και διάκριση από συγγενείς έννοιες»

Εισηγήτρια: Βασιλική Καρβέλου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αιγίου.

Εισηγήτρια: Βασιλική Καρβέλου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αιγίου. 11:00 – 11:30: Διάλειμμα – καφές

11:30 – 12:00: «Η ζωή του παιδιού στη Μονάδα Παιδικής Προστασίας (Ίδρυμα)»

Εισηγήτρια: Κλαίρη Τζιόμαλη, Κοινωνική Λειτουργός MSc, Ψυχοθεραπεύτρια, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού και Νέων Αχαΐας – Σκαγιοπούλειο.

Εισηγήτρια: Κλαίρη Τζιόμαλη, Κοινωνική Λειτουργός MSc, Ψυχοθεραπεύτρια, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού και Νέων Αχαΐας – Σκαγιοπούλειο. 12:00 – 12:30: «Υπερασπίζοντας το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώσουν σε οικογένεια. Οι θεσμοί της υιοθεσίας και της αναδοχής»

Εισηγητές: Παναγιώτης Κόρακας & Βασιλική Κονίδα, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εισηγητές: Παναγιώτης Κόρακας & Βασιλική Κονίδα, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 12:30 – 13:30: Συζήτηση – Συμπεράσματα

Δείτε φωτογραφίες: