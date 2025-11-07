Αγρίνιο: Ο Σύλλογος Πολυτέκνων τίμησε τη Μνήμη των πολυτέκνων Αγίων, Tερεντίου και Νεονίλλης μετά των επτά τέκνων αυτών

Την ετήσια όσο και σημαντική εορτή του πραγματοποίησε ,την Κυριακή στις 2 Νοεμβρίου 2025, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων, τιμώντας τη Μνήμη των πολυτέκνων Αγίων , Tερεντίου και Νεονίλλης μετά των επτά τέκνων αυτών.

Αρχικά σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο , με επικεφαλής τον Πρόεδρο του, κ. Βασίλειο Καπέρδα, συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία , η οποία έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, Ζωοδόχου Πηγής, Αγρινίου, όπου τελέσθηκε και πανηγυρική Αρτοκλασία. Στη συνέχεια στην αίθουσα “ΠΙΘΑΡΙ” της πόλης έλαβε χώρα τιμητική εκδήλωση προς τιμήν των νεοεισαχθέντων στις Πανεπιστημιακές Σχολές (ΑΕΙ) της χώρας φοιτητών, τέκνων πολύτεκνων οικογενειών , στα οποία και απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι εκ μέρους του Συλλόγου , όσο και χρηστικά δώρα.

Η όλη εκδήλωση λειτούργησε ως επισφράγιση του γόνιμου προβληματισμού επί του Δημογραφικού προβλήματος, για το οποίο, μετά τον χαιρετισμό του παρισταμένου Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη, π. Καλλινίκου Καζαντζή, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες του εκτάκτως απουσιάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ. κ. Δαμασκηνού, μίλησαν τόσο ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων, κ. Βασίλειος Καπέρδας , όσο και ο Δήμαρχος Αγρινίου κ Γεώργιος Παπαναστασίου , όπως και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος ,κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, αναπτυσσόντας όλοι τους με επιχειρήματα και στοχευμένες προτάσεις το κοινό όραμα της αναγέννησης του έθνους, με την επιβαλλόμενη ανανέωση των γενεών ,υπό όρους υποστηριζόμενης πολυτεκνίας από την Ελληνική Κεντρική Εξουσία και στο μετρό των δυνατοτήτων τους και από τη Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την όλη Εκδήλωση και την Εορτή τίμησαν με την παρουσία τους πέρα των ομιλητών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, κ. Κων/νος Ζώης, η Αντιδήμαρχος Αγρινίου Γεωργία Μπόκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ.Αθανάσιος Μαυρομάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Κατσακιώρης , ο Εντελταμένος Σύμβουλος επί της Αγροτικής πολιτικής και των συναφών Επενδυτικών προγραμμάτων κ.Γεώργιος Κοντογιάννης, ο τέως Αντιπεριφερειάρχης και νυν Περιφερειακός Σύμβουλος , κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης , δωρητής του Συλλόγου ,ο τέως Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννη Φαρμάκης, ο τέως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σπυρ. Παπαθανασίου , ο παλαίμαχος εκδότης της εφημερίδας “ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ” , κ. Αιμίλιος Κουτσονίκας,ως αταλάντευτος υποστηρικτής του Συλλόγου Πολυτέκνων , ο τέως πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτριος Ντάουλας, καταξιωμένοι Εκπαιδευτικοί και πλήθος μελών του Συλλόγου , γονέων και τέκνων αυτών.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις ευχαριστίες του προέδρου , κ. Βασιλείου Καπέρδα , τόσο προς τον Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη , και τους Αντιπεριφερειάρχες για την σημαντική υποστήριξη της Περιφέρειας , όσο και προς τον Δήμαρχο Αγρινίου,κ Γ Παπαναστασίου για την μέχρι σήμερα αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου.

Επίσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την Δωρεά προς τον Σύλλογο , τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Λάμπρο Δημητρογιάννη και όλους όσους ευκαίρως –ακαίρως συνεισφέρουν στο Σύλλογο. Και του χρόνου.