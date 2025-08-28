Αγρίνιο: Ο Σύλλογος Πολυτέκνων θα τιμήσει τους πρωτοετείς

Παιδιά πολυτέκνων που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο θα τιμήσει το Νοέμβριο ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου.

Προαπαιτούμενο είναι να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής από τη Σχολή τους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων:

Καλούνται οι νέοι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν εις τα ΑΕΙ της χώρας μας, ως πρωτοετείς του Ακαδημαϊκού έτους 2025 -2026, να προσκομίσουν μέχρι στις 15 Οκτωβρίου 2025 στο Σύλλογο

Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων, ως τέκνα πολύτεκνων οικογενειών , βεβαίωση εγγραφής από την Σχολή τους , προκειμένου να τιμηθούν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 κατά την εκδήλωση του Συλλόγου μας.