Αγρίνιο: Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΑΠΤ/ΕΤΤ καλεί σε κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία

Σε κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία Αγρινίου, καλεί ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΑΠΤ/ΕΤΤ, με αφορμή την πανελλαδική ημέρα φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΑΠΤ/ΕΤΤ θα συμμετάσχει στη πανελλαδική ημέρα φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων τη Πέμπτη 6 Νοεμβρίου με κινητοποίηση στη κεντρική πλατεία Αγρινίου στις 11:00.

Καλούμε όλους τους φοιτητές να συμμετάσχουν στη κινητοποίηση αλλά και τη τοπική κοινωνία, τους μαθητές, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, μέσα από τους συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς τους να στηρίξουν τα αιτήματα μας.

Διεκδικούμε: