Αγρίνιο: Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΑΠΤ/ΕΤΤ καλεί σε κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία

Σε κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία Αγρινίου, καλεί ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΑΠΤ/ΕΤΤ, με αφορμή την πανελλαδική ημέρα φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων.
Η ανακοίνωση:
Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΑΠΤ/ΕΤΤ θα συμμετάσχει στη πανελλαδική ημέρα φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων τη Πέμπτη 6 Νοεμβρίου με κινητοποίηση στη κεντρική πλατεία Αγρινίου στις 11:00.
Καλούμε όλους τους φοιτητές να συμμετάσχουν στη κινητοποίηση αλλά και τη τοπική κοινωνία, τους μαθητές, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, μέσα από τους συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς τους να στηρίξουν τα αιτήματα μας.
Διεκδικούμε:
- Να δοθούν όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα στους απόφοιτους.
- Πτυχίο ισοδύναμο με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου ( Integrated Master’s).
- Ένταξη των αποφοίτων στο ΓΕΩΤΕΕ.
- Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των πανεπιστημίων σε καθηγητές, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό.
- Να δοθεί λύση για τη στέγαση των φοιτητών στο Αγρίνιο. Να δημιουργηθούν εστίες στο Αγρίνιο.
- Πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.
- Όχι στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια! Να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη που έχει απορρίψει η πανεπιστημιακή κοινότητα.
- Μέτρα στήριξης όλων των φοιτητών και ιδιαίτερα όσων εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Να μην διαγραφεί κανείς φοιτητής που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του!
- Κατάργηση του κατάπτυστου νόμου των διαγραφών.
- Ούτε σκέψη για μέτρα καταστολής, κάμερες και τουρνικέ που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια στις σχολές. Είμαστε φοιτητές και όχι εγκληματίες! Πανεπιστήμια ανοιχτά, της μάθησης, της συζήτησης και της ουσιαστικής ακαδημαικής ελευθερίας και όχι καταστολής και αυταρχισμού.