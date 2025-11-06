Αγρίνιο: Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης στο πλευρό των πολυτέκνων με ενημερωτική επίσκεψη

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Σπύρος Σκιαδαρέσης στο Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων:

Ενημερωτική επίσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και περιχώρων πραγματοποίησε ο Επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος , κ. Σπυρίδων Ν. Σκαιδαρέσης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αιτωλοακαρναίας της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» κ. Χρήστο Κωστακόπουλο και τον συνεργάτη τους, κ. Νικόλαο Κάκκο.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βασίλειος Κ. Καπέρδας μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν τους θεσμικούς επισκέπτες και ακολούθησε σημαντική συζήτηση, η οποία είχε ως κύριο αντικείμενο το δημογραφικό πρόβλημα και τις συνήθως τρέχουσες δυσκολίες ,όσο και την οικονομική δυσπραγία, που αντιμετωπίζουν καθημερινά και διαχρονικά επί δεκαετίες οι πολύτεκνες οικογένειες. Κατά την ανταλλαγή απόψεων με όλα τα μέλη, η οποία έγινε σε κλίμα κατανόησης και συναντίληψης, ως προς τα μείζονα προβλήματα που επάγεται η προϊούσα ήδη πληθυσμιακή παρακμή, διαπιστώθηκε η ανάγκη υποστήριξης των προβληματισμών και των διεκδικήσεων του Συλλόγου Πολυτέκνων ,σε κάθε επίπεδο εξουσίας , ώστε να επιτευχθεί η επιβεβλημένη συλλογική δράση προς αντιμετώπιση του σοβαρού Εθνικού Ζητήματος. Μάλιστα ο Πρόεδρος του Συλλόγου τόνισε ότι, χωρίς τη σύμπνοια και την ενεργό σύμπραξη όλων των πολιτικών δυνάμεων, δεν υπάρχει προοπτική επίλυσης.

Απαιτείται δε σε κεντρικό επίπεδο εξουσίας , και με την υποστήριξη της γηράσκουσας Ευρωπαϊκής ένωσης, η σύσταση «ΤΑΜΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ». Ο κ. Σκιαδαρέσης δεσμεύτηκε να αναδείξει στο μέτρο του δυνατού και στα πλαίσια του ρόλου του όσα θέματα χρήζουν άμεσης επίλυσης. Ο δε πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον διαβεβαίωσαν ότι ο Σύλλογος είναι πάντοτε ανοικτός στη συνεργασία με όλους τους παράγοντες της δημόσιας ζωής, ανεξαρτήτως κομματικής ή πολιτικής ένταξης στα πλαίσια της Δημοκρατικής λειτουργίας και της αναγκαίας Εθνικής Ενότητας.