Αγρίνιο: Ο προσφυγικός συνοικισμός Αγίου Κωνσταντίνου και οι Ιταλοί στην Κατοχή

Ο προσφυγικός συνοικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο και οι Ιταλοί κατα την διάρκεια της κατοχής.

Είναι γεγονός ότι ο προσφυγικός συνοικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο αποτελούσε την περίοδο της ναζιστικής κατοχής μήτρα της Εθνικής Αντιστάσεως εναντίον του κατακτητού.

Στην ακόλουθη φωτογραφία, εικάζω ότι είναι μετά τα μέσα του Σεπτεμβρίου του 1943, διακρίνονται Ιταλοί στρατιώτες και Αγρινιωτάκια-προσφυγάκια από τον συνοικισμό κάπου στα Σμόλινα σημ. Ελαιόφυτο λίγο πρίν καταταγούν στον Ε.Λ.Α.Σ. σύμφωνα με την λεζάντα της φωτογραφίας. Από αριστερά όρθιοι, Θανάσης Καβαθατζόπουλος, Mario Contoro, Ιωάννης Καβαναντζίδης, Giorgio Marchesi, Svevo Ticitoro.

Επίσης αρκετοί μικτοί γάμοι έγιναν εκείνη την περίοδο μεταξύ Ιταλών στρατιωτών με νύφες απ΄τον συνοικισμό. Το Ιταλικό στρατόπεδο τότε ευρίσκετο στην περιοχή του δασυλίου πίσω απο τον Ιερό Ναό των Ισαποστόλων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Είχαν τότε εκεί σύμφωνα με αφηγήσεις γερόντων, μέχρι και περιστερώνα με ταχυδρομικά περιστέρια όπως επίσης ότι περίσευε από τα μαγειρία τους το μοίραζαν σε γέροντες και παιδιά.

Ανεξάντλητο το αρχείο του Γιάννη Κ. Κουτρουμπούση για την πόλη του Αγρινίου, από όπου και η ακόλουθη φωτογραφία.

Αλέξιος Κατεφίδης