Αγρίνιο: Ο παλμός του μουσικού χειμώνα χτυπά ξανά στη μουσική σκηνή «Ανδρομέδα»

Η μουσική σκηνή «Ανδρομέδα» ανοίγει και φέτος τις πόρτες της, συνεχίζοντας για 28η χρονιά να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία στην πόλη.

Από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η σκηνή γεμίζει ξανά με μελωδίες και τραγούδια που κάνουν τις παρέες να ανταμώνουν και τις νύχτες να γίνονται γιορτή.

Το ομώνυμο μουσικό σχήμα, ανανεωμένο και πιο δυνατό, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται από το έντεχνο και το λαϊκό μέχρι το ρεμπέτικο, το παραδοσιακό και το rock:

Σπύρος Νικολάου & Εύα Παναγιωτοπούλου – τραγούδι

Γιάννης Μίκροβας – μπουζούκι, κιθάρα, τραγούδι

Αλέκος Στασινός – μπάσο

Στάθης Κρέτσης – πλήκτρα

Κώστας Φραγκάκης – τύμπανα

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 22:00, η Ανδρομέδα μοιράζεται με το κοινό αληθινές στιγμές και μουσικές ιστορίες.

Παράλληλα, η σκηνή θα φιλοξενήσει μέσα στη σεζόν αγαπημένους καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και νέα σχήματα και καλλιτέχνες από την περιοχή προσφέροντας ξεχωριστές μουσικές βραδιές.

Η Ανδρομέδα συνεχίζει και φέτος να προσφέρει μοναδικές μουσικές και γευστικές απολαύσεις, με μια κουζίνα που βασίζεται σε τοπικά προϊόντα και γεύσεις με ελληνικό άρωμα.

Έναρξη σεζόν: Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Τηλέφωνο κρατήσεων: 26410 58830

Η Ανδρομέδα είναι η έξοδος του χειμώνα!