Αγρίνιο: Ο Ντι Κάπριο έρχεται στον «Ελληνίς» για να δώσει «Μια μάχη μετά την άλλη»

Η ταινία με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και άλλους εξαιρετικούς ηθοποιούς «Μια μάχη μετά την άλλη» προβάλλεται στο Αγρίνιο μέχρι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στον θερινό κινηματογράφο «Ελληνίς» (9:30 μ.μ. καθημερινά).

Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο.

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Ηθοποιοί : Wood Harris, Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Regina Hall, Sean Penn

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€