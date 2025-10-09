Αγρίνιο: Ο Ντι Κάπριο έρχεται στον «Ελληνίς» για να δώσει «Μια μάχη μετά την άλλη»

Η ταινία με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και άλλους εξαιρετικούς ηθοποιούς «Μια μάχη μετά την άλλη» προβάλλεται στο Αγρίνιο μέχρι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου,  στον θερινό κινηματογράφο «Ελληνίς» (9:30 μ.μ. καθημερινά).
Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο.

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Ηθοποιοί : Wood Harris, Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Regina Hall, Sean Penn

Δείτε το trailer:

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

09 Οκτ 2025

