Αγρίνιο: Ο μπασκετικός παλμός κορυφώθηκε στο 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα»

Κορυφώθηκε χθες στο Αγρίνιο, το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», με σπουδαίες αναμετρήσεις, δυνατά παιχνίδια και ένα μεγάλο τελικό που κράτησε τους φίλους του μπάσκετ σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η δράση ξεκίνησε από το μεσημέρι της Κυριακής (14.9.25), με την αναμέτρηση των ομάδων U14 του Α.Ο. Αγρινίου και της U14 του Κρόνου Αγρινίου, στις 14:30, δίνοντας τον παλμό στη νεανική γενιά του τοπικού μπάσκετ. Το παιχνίδι είχε ρυθμό και όμορφες φάσεις, αναδεικνύοντας το ταλέντο των μικρών αθλητών που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Στις 17:00 ακολούθησε ο μικρός τελικός, ανάμεσα στον Κόροιβο Αμαλιάδας και τη Δόξα Λευκάδας. Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στο παρκέ, με πάθος και διάθεση να κλείσουν θετικά τη συμμετοχή τους στο τουρνουά, προσφέροντας θέαμα και ένταση.

Ωστόσο, στο τέλος της πρώτης περιόδου η Δόξα Λευκάδας πήρε σαφές προβάδισμα, με σκορ 24-8 απέναντι στον Κόροιβο.

Στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες συνέχισαν να προσφέρουν θέαμα, με το σκορ στο τέλος του ημιχρόνου να διαμορφώνεται σε 37-28 υπέρ της Δόξας Λευκάδας. Στην τρίτη περίοδο ο αγώνας παρέμεινε αμφίρροπος, με το σκορ να κλείνει στο 46-52 υπέρ της Δόξας Λευκάδας, δείχνοντας ότι η ομάδα της Λευκάδας κρατούσε προβάδισμα παρά τις προσπάθειες του Κοροίβου Αμαλιάδας.

Τελικά, η Δόξα Λευκάδας κατέλαβε την τρίτη θέση του τουρνουά, κερδίζοντας τον Κόροιβο με 67-62 στον μικρό τελικό.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε στις 19:00, με τον μεγάλο τελικό που ανέδειξε τον φετινό κάτοχο του τροπαίου. Οι Vikos Falcons τέθηκαν αντιμέτωποι με τον Πρωτέα Βούλας σε μια αναμέτρηση που είχε όλα τα στοιχεία ενός πραγματικού μπασκετικού θρίλερ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και δυνατές μονομαχίες, με το σκορ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου να βρίσκει τους Vikos Falcons μπροστά με 29–23.

Η συνέχεια ήταν εξίσου συναρπαστική, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και τον κόσμο να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Στο τέλος της τρίτης περιόδου, το ταμπλό έδειχνε 64–61 υπέρ των Falcons, δείγμα της τρομερής μάχης που δινόταν στο παρκέ.

Το τουρνουά ολοκληρώθηκε με συγκίνηση, χαμόγελα και ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν, τιμώντας τη μνήμη της Μαργαρίτας Σαπλαούρα μέσα από το μπάσκετ και την αλληλεγγύη.