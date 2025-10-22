Αγρίνιο: Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου παρουσίασε το νέο του βιβλίο στον Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου

Στο πλαίσιο των φετινών «Δημητρίων», ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος πραγματοποίησε ομιλία στο Αγρίνιο όπου παρουσίασε το νέο βιβλίο του με τίτλο «Ένας θανατοποινίτης ασκητής»!

Το βιβλίο που παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης 22.10.25 στον Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου.

Ουσιαστικά αφορά την αλληλογραφία του Μητροπολίτης Ιεροθέου με τον Frank Ατγουντ, έναν περιθωριακό, παραβατικό, που άνηκε στο χώρο του αποκρυφισμού, ο οποίος γνωρίζει στην φυλακή το Χριστό, βαπτίζεται Ορθόδοξος και λαμβάνει άδικα την θανατική ποινή ως μοναχός π. Εφραιμ!

Η ζωή του αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα του πώς η Θεία Χάρη μπορεί να μεταμορφώσει τους ανθρώπους και να τους δώσει χαρά ακόμα και μέσα στο σκοτάδι της φυλακής.

Ο Αντώνιος, πού είναι το βαπτιστικό του όνομα, έγινε ορθόδοξος Χριστιανός, ύστερα από περιπετειώδη αναζήτηση, διψούσε για συνάντηση με τον Χριστό, διά της προσευχής, και μάλιστα της νοεράς προσευχής, διάβαζε χριστιανικά, ορθόδοξα και θεολογικά βιβλία και ετοιμαζόταν με τρόπο θαυμαστό για την ώρα της θανατικής εκτελέσεως του και την συνάντησή του με τον Χριστό.

Ὁ π. Εφραίμ, πού είναι το μοναχικό του όνομα, έγινε μοναχός την τελευταία ημέρα της ζωής του, λίγο πριν την θανατική του εκτέλεση, και έτσι με αυτό το όνομα δέχθηκε με ηρεμία τον θάνατό του και, μάλιστα, κατηύθυνε αυτούς πού συνέδεαν την σύριγγα στο σώμα του.

Τα τρία ονόματα, Φράνκ πού καταδικάσθηκε, Αντώνιος πού οδηγήθηκε από τον Θεό στην Ορθόδοξη πίστη, και π. Ἐφραίμ πού πέρασε στην αιωνιότητα, στην συνάντησή του με τον Θεό, έχοντας αγάπη, συγχωρητικότητα και ειρήνη στην καρδιά του, είναι μια σύντομη βιογραφία της ζωής του.

Αξίζει να τονίσουμε ότι την εκδήλωση πλαισίωσε η γυναικεία Βυζαντινή χορωδία του Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών:

Πέμπτη 23.10.2025: Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή, ώρα 8- 1μ.μ., Αγρυπνία της Μεγάλης Παρασκευής του Αγίου Δημητρίου, με τα εγκώμια, την περιφορά του ιερού λειψάνου και της εικόνας του Μαρτυρίου γύρω από το Ναό και τη χρήση με μύρο από το λείψανο του Αγίου Δημητρίου που μας έστειλαν οι Σεβαστοί εφημέριοι Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Παρασκευή 24.10.2025: Το απόγευμα ώρα 5.30 Εσπερινός και ώρα 7μ.μ. ακολουθία Ευχελαίου και χρήση με Μύρο από το ιερό λείψανο του Αγίου Δημητρίου

Σάββατο 25.10.2025: Θεία Λειτουργία 7-9 π.μ. Το απόγευμα ώρα 6.30μ.μ. Ο Αναστάσιμος Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και ιερό Κήρυγμα.

Κυριακή 26.10.2025: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού Κυριακή απόγευμα ώρα 6. Αναστάσιμος μεθεόρτιος Εσπερινός με παράκληση του Αγίου Δημητρίου