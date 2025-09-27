Αγρίνιο: Ο Μαλτέζος Παναγιώτης του ΣΔΥ Αγρινίου στην εκκίνηση του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ

Ο Μαλτέζος Παναγιώτης του ΣΔΥ Αγρινίου, σήμερα το πρωί στάθηκε στην πρώτη γραμμή για το 43ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

Η εκκίνηση του αγώνα ήταν στις 7.00 το πρωί σήμερα Σάββατο (27.9.25) κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, και θα ολοκληρωθεί μόλις συμπληρωθεί το χρονικό περιθώριο των 36 ωρών την επομένη μέρα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στην πόλη της Σπάρτης.

Ο Μαλτέζος Παναγιώτης με το πανό του Συλλόγου στην εκκίνηση έτοιμος γι' αυτόν τον σημαντικό αγώνα που αθλητές από πολλές χώρες έρχονται να τρέξουν στο δρόμο για την Σπάρτη μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία καλό αγώνα και υγιή τερματισμό!