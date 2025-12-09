Αγρίνιο: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας στην Ανδρομέδα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας θα βρίσκεται στο Αγρίνιο την ερχόμενη Παρακσευή 12 Δεκεμβρίου για μια εμφάνιση στην Ανδρομέδα

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και χαρισματικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του, επιστρέφει στην Ανδρομέδα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου για μια μοναδική βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη!

Με την ακατέργαστη ενέργεια, την αλήθεια και τη βαθιά του μουσικότητα, ο Μπαλάφας μεταμορφώνει κάθε live σε εμπειρία. Μαζί με την εκρηκτική μπάντα του, στήνει μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Θα ακούσουμε τραγούδια από όλη την πορεία του, αγαπημένες επιτυχίες που έχουν σημαδέψει μια γενιά, αλλά και καινούριες δημιουργίες που συνεχίζουν να ανοίγουν νέους δρόμους στο μουσικό του σύμπαν.

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 12 €

ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 19:30 – 21:30

Γ. Ρίτσου 16

Ταμείο 14

Τηλέφωνα κρατήσεων: 2641058830, 6984060047